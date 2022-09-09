İstanbullu güvende değil! Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı!

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan hemen sonra metrobüse binen Yenisafak.com Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz, telefonla konuşan bir şoförle karşılaştı. "Metrobüslerde kazalar neden oluyor bilmiyorum ama ciddi bir sıkıntı olduğu kesin" diyen Karagöz, kendisini güvende hissetmediği için araçtan inmek zorunda kaldı.

İstanbul'da yaşanan metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi.Avcılar Şükrübey metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpışırken, kazaya toplam dört metrobüs karıştı.Kazadan hemen sonra metrobüse binen Yenisafak.com Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz, telefonla konuşan bir şoförle karşılaştı.'CİDDİ BİR SIKINTI OLDUĞU KESİN''Metrobüslerde kazalar neden oluyor bilmiyorum ama ciddi bir sıkıntı olduğu kesin' diyen Karagöz, kendisini güvende hissetmediği için araçtan inmek zorunda kaldı.