Avustralyalı doktordan dünyayı sarsan açıklama: Kraliçe Elizabeth’in birkaç gün içinde öleceği belliydi…

Dünya, Kraliçe Elizabeth ile ilgili gelen son dakika haberini konuşuyor. Tam 70 yıl İngiltere'nin başında kalan Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin ölüm haberi tüm dünyada yankı uyandırdı. Son olarak Avustralyalı doktor Deb Cohen-Jones'in İngiliz basınına attığı ortalığı bir hayli karıştırdı.Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Tam 70 yıl boyunca İngiltere'nin başında bulunan Elizabeth'in ölüm haberi, tüm dünyada yankı uyandırdı.Avustralyalı bir doktor olan Deb Cohen-Jones ise bu konuyla ilgili olarak İngiliz basınına çarpıcı demeçler verdi.Kraliçenin Balmoral Kalesi'nde İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ile birlikte poz verdiği sıradaki görüntüsü üzerinden yorum yapan doktor Kraliçe 2. Elizabeth'in ellerine dikkat çekti.Normalde kameraların önüne çıktığında ya da halkın arasına çıktığında ellerinde mutlaka eldiven olan kraliçe bu kez bunu tercih etmemişti.Ve fotoğraftaki en dikkat çekici durum elbette ki kraliçenin elleriydi.Ellerinin üzerindeki benekler oldukça belirgindi. Bunun yaşından dolayı normal olduğunu söyleyen Deb Cohen-Jones, bir başka detaya; kraliçenin elindeki morluklara dikkat çekti.