  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda (SİDA) yerli dizel marin motoru kullanılacak.

Ekleme: 5.09.2022 - 15:44 Güncelleme: 5.09.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacakTÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Genel Müdürü Halim Tosun, motor üretimiyle savunma sanayisine hizmet verdiklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) uhdesinde birçok projede yer aldıklarını anlatan Tosun, 'Taktik tekerli zırhlı araçlarda yerli motorun üretilmesi ve entegre edilmesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulan, uçak durdurma sistemleri geri sarma motorlarını ürettik ve 2021 yılı içinde 80'e yakın teslimatı başarılı şekilde gerçekleştirdik' diye konuştu.

TÜMOSAN'ın motoru kullanılacak
Tosun, SİDA projesinde yerli motor kullanımı konusunda ana yüklenici firma olan Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile önemli derecede yol alındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

'Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde ve ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda, yerli dizel marin TÜMOSAN motoru kullanılacak. Motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ülkemizde özellikle son yıllarda yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 beygir gücünden 4000 beygir gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçlar mevcut. Söz konusu ihtiyaçların yerli ve milli alt sistemler ile karşılanması noktasında özellikle 550 beygir ve altındaki motor güçlerinde TÜMOSAN aktif olarak görev alıyor.'


SİDA Mavi Vatan savunmasında TÜMOSAN'ın motoruyla görev yapacak

'Yeni yatırımlarla istihdama yüksek oranda katkı sağlayacağız'
TÜMOSAN Konya'da bulunan fabrika yerleşkesinde yeni düzenlemeler ve modernizasyon çalışmaları yapılacağının bilgisini veren Tosun, şunları kaydetti:

'Buradaki çalışmalar tamamlandığında Konya sanayisi ve istihdamı için önemli bir katkı sağlanacaktır. Türkiye, son yıllarda üretim üssü haline geldi ve bu durumu Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz. Şu anda yan sanayide iş yoğunlukları sebebiyle kapasite yetersizliği kaynaklı ürün tedarik sıkıntıları yaşamaktayız. Zaman zaman ham madde sıkıntısı da yaşayabiliyoruz. Biliyoruz ki bütün sanayiciler üretim kapasitelerini doldurmuş durumdalar. Kapasitelerin verimli ve etkin kullanımında yetişmiş personel istihdamı da oldukça önemli. TÜMOSAN olarak yeni yatırımlarla istihdama yüksek oranda katkı sağlayacağız.'




Yunan medyası Macron'un arkasına sığındı!
Rus petrol şirketi yöneticilerinin şüpheli ölümü
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu
Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte
Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit
CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti
Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan
Sırrı Süreyya Önder'den CHP'ye cesur olun ayarı
İtalya'da işletme, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı
Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın
Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi
Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
HDP'li Semra Güzel'den FETÖ taktiği: PKK'nın gaybubet evinde saklandı!
Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Hazırım
Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaşlı futbolcu tekmelendi, CHP sporda şiddete arka çıktı! Ankara'daki rezil görüntülere skandal destek...
Mehmet Ali Erbil'den den linç çetesine tokat gibi cevap: 'Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir şimdi 3.5 saat!'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!