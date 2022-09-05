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Ömer Tuğrul İnançer'e veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılıyor

İstanbul’da hayatını kaybeden yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılDI.

Ekleme: 5.09.2022 - 17:32 Güncelleme: 5.09.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Ömer Tuğrul İnançer'e veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılıyor
Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi.

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. İnançer için Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan, oyuncu Necati Şaşmaz, sanatçı Uğur Işılak ve çok sayıda tanınmış isim katıldı. İnançer, törenin ardından Karagümrük Cerrahi Tekkesi'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde açıklamalarda bulundu:

Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin.

Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik.

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