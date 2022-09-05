Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan

CHP'li Gürsel Tekin'in "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışına İYİ Parti'den gelen tepkilerin ardından bir sert açıklama da parti içinden geldi. CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan "Ne demek bu? HDP terörle ilişkisini kesti de bizim haberimiz mi yok?" şeklinde tepki gösterdi. Özcan Gürsel Tekin'le ilgili partisinin gerekeni yapması çağrısında bulundu.

6'lı masa paydaşlarını HDP ile ortaklığa yavaş yavaş alıştırmaya çalışan CHP'de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında 'Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine önce İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu ve Müsavat Dervişoğlu 'Kime sordunuz? Biz böyle bir şeye razı olmayız' diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti'nin tepkisinin ardından bir sert çıkış da CHP'de parti içinden oldu.CHP'den ihracı gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da partisinin milletvekili Gürsel Tekin'e sert tepki gösterdi. Özcan 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır.Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum.Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum' dedi.