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18 gün önce evlenmişti: Sokakta yürürken üzerine bahçe duvarı devrilen Pınar hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, sokakta yürürken üzerine bahçe duvarının devrilmesiyle ağır yaralanan Pınar İlkinci (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.09.2022 - 20:12 Güncelleme: 30.09.2022 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
18 gün önce evlenmişti: Sokakta yürürken üzerine bahçe duvarı devrilen Pınar hayatını kaybettiOlay, dün saat 16.00 sıralarında Horasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik de yapan kepçe operatörü M.T. tarladan hasat ettiği silajı kullandığı kepçeyle bahçe duvarının önüne yığmaya başladı.

Bir anlığına kontrolü yitiren M.T.'nin kullandığı kepçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarla birlikte tonlarca silaj o sırada sokakta yürüyen Pınar İlkinci'nin üzerine devrildi.

18 gün önce evlenmişti: Sokakta yürürken üzerine bahçe duvarı devrilen Pınar hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlkinci, mahallelinin de yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.

18 gün önce evlenmişti: Sokakta yürürken üzerine bahçe duvarı devrilen Pınar hayatını kaybetti

Ağır yaralanan İlkinci, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkinci, tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili kepçe operatörü M.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pınar İlkinci'nin geçtiğimiz 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlendiği öğrenildi.

Sokakta yürürken üzerine bahçe duvarı devrilen Pınar, hayatını kaybetti
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