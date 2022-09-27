Bakan Koca'dan 'Elimizde yeterli grip aşısı var mı?' sorusuna yanıt: Bu konuda hazırlığımız tam!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Etlik Şehir Hastanesi ile birlikte Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kanser tedavisi için gelinen Onkoloji hastanesinin de kapatılmayacağı müjdesini verdi. Mevcut hastanelerin hiçbirinin sağlık amacı dışında da kullanılmayacağını ifade eden Bakan Koca, kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin sayısının 7 bini geçtiğini söyledi. Başvuruların yarın son bulduğunu hatırlatan bakan Koca, bu sayının giderek artacağını ifade etti. Kovid-19'un artık bir korku unsuru olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşların hatırlatma dozlarını ihmal etmesi gerektiğini vurguladı. Koca, kendisi de dahil olmak üzere bütün ailesine TURKOVAC aşısı yaptırdığını söyledi.HASTANELER SAĞLIK AMACI DIŞINDA ASLA KULLANILMAYACAKKabine Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan ve Ankara'nın en büyük ikinci hastanesinin bugün açılacağını hatırlatan Bakan Koca, iddiaların aksine Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapanmayacağını belirtti. Mevcut hastanelerin durumunun ne olacağına ilişkin, "Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecekler. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" dedi.SON BAŞVURU YARINKamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sürelerinin yarın dolacağını belirten Koca, " Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7000'i geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.VAKALARDA ARTIŞ OLABİLİR AMA ETKİSİ AZALDISalgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğinin altını çizen Bakan Koca, "İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden, belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli" ifadelerini kullandı.RİSK GRUPLARI HATIRLATMAYI İHMAL ETMESİNAşılama oranları ile ilgili bilgi veren Bakan Koca şunları söyledi: "Birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştık. Vatandaşımız bu konuda büyük hassasiyet gösterdi ve salgının yıkıcı etkisini böylece bertaraf ettik. Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-Aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."YETERİ KADAR GRİP AŞISI VARTürkiye'nin yeterli miktarda grip aşısına sahip olduğunu da aktaran Koca sözlerini şöyle tamamladı: " Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut."