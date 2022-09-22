Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.