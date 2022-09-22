  • USD: 18,34 - 18,37
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki tarihi kara surlarının bulunduğu alanda biriken çöp dağının İBB tarafından temizlendiğini iddia etti. Surların çöp dolu görüntüsüyle İBB'ye ait konser alanının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Neydi / Ne oldu" notunu düştü. Ancak İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İBB tarafından temizlendiğini öne sürdüğü surlardaki çöp dağının olduğu gibi durduğu ve yalnızca İBB'ye ait konser alanının temizlendiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 'İBB temizledi' algısı yaratmak için paylaştığı fotoğraftaki çöp yığınını ise İBB ekiplerinin Fatih Belediyesi'nin daha önce temizlediği alana bıraktığı öğrenildi.

İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor
Ekleme: 22.09.2022 - 17:16 Güncelleme: 22.09.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi kara surlarının bulunduğu alanda biriken çöp dağının İBB tarafından temizlendiğini öne sürdü. Surların temizlenmemiş hali ile birlikte İBB'ye ait konser alanının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına 'İstanbul'un Tarihi Kara Surları. Neydi/Ne oldu' notunu düştü.

İMAMOĞLU'NUN TEMİZLENDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ SURLAR ÇÖPLÜK İÇİNDE
İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İBB tarafından temizlendiğini öne sürdüğü tarihi kara surlarındaki çöp dağının olduğu gibi durduğu ve yalnızca İBB'ye ait konser alanının temizlendiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 'İBB temizledi' algısı yaratmak için paylaştığı fotoğraftaki çöp yığınını ise aslında İBB ekiplerinin o alana bıraktığı belirlendi.

İBB ÇÖPLERİ BİR YERDEN ALIP BAŞKA BİR YERE BIRAKTI
İBB'nin biriken çöpleri bıraktığı yerin Fatih Belediyesi'nin park alanı yapabilmek için kamulaştırdığı bir alan olduğu öğrenildi. İBB'ye konser alanı açabilmek için surlarda bulunan hafriyatı ve çöplüğü Fatih Belediyesi'nin daha önce temizlediği alana bırakan İBB'nin bir yalanı daha bu görüntülerle bozulmuş oldu.
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı!
NATO'dan Çin'e 'Rusya üzerindeki etkini kullan' çağrısı...
İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor
İETT otobüsleri kaza yaptı: Yolcular durakta kaldı
Başkan Erdoğan’dan gazetecilere önemli açıklamalar
Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde: Sağa sola dönüp durdu
Soyer'den şaşırtan açıklama: İzmir’in derelerini bisiklet yolu yapacağız
Türk zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi: Yenilenen Ejder Yalçın 4x4 artık daha da güçlü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer iade edilecek
CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İBB Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı’nın kapılarını çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçilere kapattı
Casus savcı meslekten ihraç edildi
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na İDO tepkisi
İsmail Çataklı Marmaris yangınını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Ümit Özdağ'a görüntülerle cevap verdi: İzle yalancı
CHP’li Döşemealtı Belediyesinde 'Zimmet' gözaltısı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni TOKİ müjdesini açıkladı: Konut ve işyeri alanlara büyük indirim geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Meteoroloji uyardı! Daha da soğuyacak! İstanbul dahil 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 22-25 Eylül HAVA DURUMU | Fırtınaya hazırlanın..

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı: Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek

TOKİ 250 bin konut kura çekiliş takvimi: TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilecek