İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki tarihi kara surlarının bulunduğu alanda biriken çöp dağının İBB tarafından temizlendiğini iddia etti. Surların çöp dolu görüntüsüyle İBB'ye ait konser alanının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Neydi / Ne oldu" notunu düştü. Ancak İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İBB tarafından temizlendiğini öne sürdüğü surlardaki çöp dağının olduğu gibi durduğu ve yalnızca İBB'ye ait konser alanının temizlendiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 'İBB temizledi' algısı yaratmak için paylaştığı fotoğraftaki çöp yığınını ise İBB ekiplerinin Fatih Belediyesi'nin daha önce temizlediği alana bıraktığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi kara surlarının bulunduğu alanda biriken çöp dağının İBB tarafından temizlendiğini öne sürdü. Surların temizlenmemiş hali ile birlikte İBB'ye ait konser alanının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına 'İstanbul'un Tarihi Kara Surları. Neydi/Ne oldu' notunu düştü.İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İBB tarafından temizlendiğini öne sürdüğü tarihi kara surlarındaki çöp dağının olduğu gibi durduğu ve yalnızca İBB'ye ait konser alanının temizlendiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 'İBB temizledi' algısı yaratmak için paylaştığı fotoğraftaki çöp yığınını ise aslında İBB ekiplerinin o alana bıraktığı belirlendi.İBB'nin biriken çöpleri bıraktığı yerin Fatih Belediyesi'nin park alanı yapabilmek için kamulaştırdığı bir alan olduğu öğrenildi. İBB'ye konser alanı açabilmek için surlarda bulunan hafriyatı ve çöplüğü Fatih Belediyesi'nin daha önce temizlediği alana bırakan İBB'nin bir yalanı daha bu görüntülerle bozulmuş oldu.