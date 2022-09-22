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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica ettiği kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Ekleme: 22.09.2022 - 18:24 Güncelleme: 22.09.2022 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azerbaycan temasları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Koca, temasları çerçevesinde Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları arasındaki sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağlarının tüm diğer kurumları gibi, sağlık bakanlıkları arasında işbirliği için de bir rehber niteliğinde olduğunu ve iki ülkenin bakanlıklarının bu bakımdan yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Şuşa Deklarasyonu'nun önemine vurgu yapan Koca, bu belgede yansıtılan hedefler doğrultusunda sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de sağlık alanında kazanılan deneyim ve bilgiyi Azerbaycanlı meslektaşlarıyla paylaşmanın kardeşlik görevi olduğunu ifade eden Bakan Koca, Aliyev'in desteğiyle Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Sağlık İş Forumu'nun önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.

“Birlikte gidilecek çok hedefimiz, başarılacak çok işimiz var”

“Bir millet, iki devlet” şiarı ile hareket eden Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede giderek etkinliklerini arttıran iki önemli güç merkezi haline geldiğini söyleyen Koca, “Bu iş birliğinin sadece sözde değil, fiiliyatta da ne kadar gerçek olduğunu son günlerde yaşadığımız olaylarla bir kez daha tecrübe ettik. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da artarak devam eden ilişkilerimiz bizlere göstermiştir ki, birlikte gidilecek çok hedefimiz, başarılacak çok işimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak hem korona virüs salgını döneminde hem de 44 gün süren Karabağ muharebesinde sizlerle yakın iş birliği içinde olduk. Değerli meslektaşım Teymur Musayev'in mayıs ayında ziyaretleri ile bizleri onurlandırdığı Türkiye programı çerçevesinde, her iki ülkenin 2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir ‘Eylem Planı' hazırladık. Eylem Planının en önemli parçalarından birisi olan Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu, ülkelerimizde sağlık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek var olan potansiyelimizi arttırmayı planlamaktadır” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin her alanda sürekli geliştiğine dikkat çekti. Aliyev, Şuşa Deklarasyonu'nun iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi bir tezahürü olarak değerlendirdiğini ve bu deklarasyonun Azerbaycan ve Türkiye halkalarının iradesini ve iki devletin çıkarlarını yansıttığını söyledi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.
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