İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e veda töreni! Dikkat çeken Biden detayı! Dünya liderleri otobüsle gelirken...
Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine kilitlenmiş durumda. Canlı yayınlanan törene büyük katılım söz konusu. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılan dünya liderleri otobüslerle kiliseye taşınırken Biden detayı dikkat çekti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, parlamento binası içindeki Westminster Hall'den, resmi cenaze töreninin yapılacağı tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi.
Kraliçe Elizabeth'in tabutu, TSİ 12.47'de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne taşındı.
Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.
Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer alacağı, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni TSİ 13.00'de Westminster Abbey Kilisesi'de başladı.
Cenaze töreninde, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer alıyor
Kraliçe Elizabeth'in tabutu, TSİ 12.47'de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne taşındı.
Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.
Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer alacağı, yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen resmi cenaze töreni TSİ 13.00'de Westminster Abbey Kilisesi'de başladı.
Cenaze töreninde, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer alıyor