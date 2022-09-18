KPSS SORULARI YAYIMLANDI! İşte ÖSYM ile 2022 KPSS soruları genel yetenek - genel kültür - eğitim bilimler cevapları ve tüm detaylar

'KPSS soruları ve cevapları' 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girenler tarafından doğru ve yanlış işaretledikleri soruları tespit ederek net puan hesaplamak istenerek açıklanacağı saat bekleniyordu. ÖSYM son dakika 2022 KPSS soruları genel yetenek - genel kültür - eğitim bilimleri bölümleri bazında açıklayarak adayların erişimine sundu. Bu bilgilerle KPSS soru ve cevaplarına erişmek isteyenler yoğun olarak '2022 KPSS soruları genel yetenek - genel kültür - eğitim bilimler cevapları' şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.ÖSYM sınav takvimine göre 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümle ÖSYM tarafından yayımlandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları tamamlandı.KPSS maratonunun ilk gününde sabah oturumunda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini, öğleden sonra Eğitim Bilimleri testini yanıtladı.Adaylara, sabah 10.15'te başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde 120 soruya karşılık 130 dakika, 14.45'te başlayan Eğitim Bilimleri testinde 80 soru için 100 dakika süre verildi.31 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak.Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te gerçekleştirilecek.Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.