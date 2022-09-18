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ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu

Başkentli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiğinden bu yana suya yaptığı yüzde 357'lik zam karşısında su faturalarını ödemekte zorlanırken, belediyeye bağlı ASKİ'de yaşanan yolsuzluk ise vatandaşın su parasının nerelere harcandığını ortaya çıkardı.

ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu
Ekleme: 18.09.2022 - 14:11 Güncelleme: 18.09.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu
İhaleye çıkmaksızın doğrudan temin yöntemiyle kırtasiye malzemelerinin alındığı ASKİ'de her ürüne değerinin 10 katı karşılında ücret ödendiği ve bu şekilde ASKİ'ye fatura edilerek büyük çapta yolsuzluk yapıldığı belirlendi.

Göreve geldiği 2019 mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatını 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükselterek konutlarda yüzde 149 ila 352 arasında değişen oranda zam yapan ABB Belediye Başkanı Yavaş'ın kontrolündeki ASKİ yolsuzluk skandalı ile çalkalanıyor.

ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu

DOĞRUDAN ALIMLARLA MİLLETİ DOLANDIRDILAR
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün bilgisi dahilinde olduğu öğrenilen ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reyhan Nazlı ile Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Işık'ın olurlarıyla alınan onlarca kalem ürüne değerinin üzerinde ücret verilerek vatandaşın su parasının yandaşa aktarıldığı belirlendi.

ASKİ yöneticileri Ramazan Işık ve Reyhan Nazlı imzasını taşıyan faturada 'Koray Kırtasiye Ozalit Reklam Ltd. Şti' şirketinden 246 bin 100 liralık toner malzemesi alımı yapıldığı görülürken, internet arama motorunda alınan ürünler aratıldığında dolandırıcılığın boyutu gözler önüne serildi. Örneğin adetine 12 bin 44 lira ödenen Lexmark marka bir tonerin fiyatının gerçekte bin 400 lira olduğu, adetine 2 bin 553 lira ödenen Brother marka bir tonerin gerçek fiyatının 180 lira olduğu, adetine 3 bin 512 lira verilen Kyocera marka tonerin esas fiyatının bin 200 lira olduğu belirlendi.

Hesaplanıldığında 20 bin liraya alınabilecek tonerler için toplamda 250 bin lira ödeme yapıldığı ve böylece vatandaşın dolandırıldığı belirlendi.

ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu

YOLSUZLUĞUN FATURASININ MİLYONLARCA LİRA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Doğrudan temin usulüyle gerçekleşen ve yalnızca bir kalem üründe böylesi bir yolsuzluğun oluşması akıllara diğer doğrudan teminlerle oluşan zararın boyutunu getirdi. Edinilen bilgiye göre, diğer doğrudan alımlar belgeleriyle kamuoyuna açıklandığında yolsuzluğun boyutunun çok daha büyük olacağı ifade ediliyor.
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