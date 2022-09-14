  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,51 - 18,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı

‘Bozkurt Kemal’ olarak sosyal medyada algı oluşturan CHP’nin ‘ülkücü’ toplantısının kurgu olduğu ortaya çıktı. Toplantıyı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Deniz Demir’in kurguladığı, katılanların da CHP’den Milletvekili Adayı da olan amcası Metin Demir’in kurduğu Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri olduğu belirlendi.

CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı
Ekleme: 14.09.2022 - 09:29 Güncelleme: 14.09.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı
CHP'nin kamuoyuna 'Ülkücüler' buluşması olarak lanse ettiği toplantıda gerçekler gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli vatandaşlar olduğu iddia edildi.

Akrabaları tarafından kurulan Ankara Ardahan Göle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini 'ülkücü' diye kamuoyuna servis eden CHP, sahte hesaplardan 'Bozkurt Kemal' sloganlarını da yayarak algı oluşturmaya çalıştı.

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve kendini ülkücü diye tanıtan şahsın ise Yenimahalle CHP Meclis Üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı.

Kaptanoğlu'nun 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyerek ülkücü camianın CHP saflarında yer tutacağı algısı oluşturmaya çalıştı. CHP'lilerin sosyal medyada paylaştığı 'Bozkurt Kemal' sloganlarına ise ülkücü camiadan 'tiyatro' yorumları geldi.

CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı

ARDAHAN GÖLE DERNEĞİ ÜYELERİ TOPLANTIDAYDI

Kılıçdaroğlu'nun toplantılarını ve programlarını organize eden ekipte yer alan Ardahan Göleli Deniz Demir, daha önce Ankara Mamak'ta bir evin elektriklerini kesildiğini iddia etmiş ve Kılıçdaroğlu'nu bu eve götürerek basın mensuplarına açıklama yaptırmıştı.

Olayın aslı ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Elektriği kesildiği iddia edilen evin elektriğinin kesilmediği anlaşıldı. Daha önce birçok algı çalışmalarını yürütmeye çalışan Deniz Demir'in amcası 2002 ve 2007 seçimlerinde Ardahan CHP Milletvekili Aday Adayı olan ve 2011 seçimlerinde CHP'den 2'inci sıra aday gösterilen ancak seçilemeyen Metin Demir, Ankara'da Ardahan Göle Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı.

'Ülkücülerle buluşma' olarak lanse edilen toplantıya katılanların birçoğunun Deniz Demir'in amcasının kurucusu olduğu Göle Derneği üyelerinin olduğu ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık: 'CHP, HDP ile ittifak halinde'
Bakan Kurum: 141 bin kişi sosyal konut projesine başvuruda bulundu
İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama
Rusya resti çekti Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen devreye girin Putin gazı kesmesin
Esed 800 sivili böyle katletti: Halep Cezaevinden yeni işkence fotoğrafları ortaya çıktı
MİT’ten Mahmur Kampı’na operasyon! PKK’nın 2 kritik ismi yakalandı
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı
CHP kadrolu HDP'li Bilek'e tepkiler dinmiyor! Dikkat çeken '7 Haziran' gerçeği
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masa talimatı: 7. ve 8. ayağını vatandaşa anlatın
Almanya Başbakanı Scholz halkına seslendi: Zorlu kış bizi bekliyor
İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil'
Hak-İş Başkan Adayı Öz herkesin içinde itiraf etti: Ankara Kuşu’na 50 bin Euro şantaj parası ödedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız
İngiltere Kralı sinirlendi! Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı! Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok
Sözleşmeli personelin durumuyla ilgili kritik gelişme! Bakanlık ve Memur-Sen heyeti bir araya geldi
Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek! Öz kardeşlerimizin yanındayız
Ermenistan provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu
Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Elon Musk'a şok: Hissedarlar satışı onayladı

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Yüzyılın konut devrimi: Başvurular bugün başlıyor

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı