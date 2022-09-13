Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğu bir kez daha tescillendi! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna kavuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer' dediği Sabiha Gökçen Havalimanı metroya kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Test sürüşüne katılan Bakan Adil Karaismailoğlu, metro hattının ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının yapılacağını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, bütün dünya krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin tane şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin geleceği için emek verdiklerini söyledi.Yatırımları artırarak devam ettirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, 'Bugün de önemli bir yatırımımızın son aşamasına geldik. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Biraz önce test sürüşlerimizi de yaptık. Gerekli incelemeleri de yaparak inşallah önümüzdeki sayılı günleri de geride bırakarak ekim ayı içerisinde Kadıköy-Kartal metro hattını devam ettirerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar metro konforunu İstanbullulara yaşatmanın gururunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz' dedi.Bakan Adil Karaismailoğlu, 'Sabiha Gökçen Havalimanı, yıllar önce şu anki ana muhalefet partisi liderinin, 'Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmaktansa Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapın' diyen bir zihniyetin bugünkü gelmiş olduğu çelişkiyi gösteren en iyi örneklerden bir tanesi. Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük 600'ün üzerindeki uçak sayısı ve 105 bin yolcuya hizmet eden dünyanın önde gelen havalimanlarından birisi haline geldi. Yaptığımız yaptırımlarla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı da İstanbul Havalimanı da Türkiye dünyaya hizmet vermeye ve hizmet kalitesini artırarak devam edecektir. Avrupa'daki havalimanları kaos yaşarken, Türkiye'deki havalimanlarında konfor yaşatan bütün çalışma arkadaşlarıma, işletmecilere, hava yolu şirketlerimize teşekkür ediyorum. Bu gururu, bu sevinci, bu kaliteyi, bu güveni bütün vatandaşlarımıza yansıttığı gibi bu örnek hizmeti de bütün dünyaya yansıtıyorlar. İstanbul Havalimanı, yine birçok karalamalar, iftiralar olmasına rağmen 75 milyon metrekarelik, ekonomik değeri sıfır olan bir alanda, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırımla, bugün 200 bin kişinin istihdam edildiği ve günlük 230 bin yolcuya ev sahipliği yapan, günlük bin 400 tane uçağın iniş kalkışına ev sahipliği yapan dünyanın örnek gösterilen gıpta ile bakılan projelerinden bir tanesi haline geldi. Devletimizin kasasından bir kuruş harcamadığımız halde, işletme süresi boyunca da devletimize tam 26 milyar avroluk gelir sağlayacak' diye konuştu.Karaismailoğlu, kasım ayı itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve aradaki Kemerburgaz, Göktürk, Eyüp bağlantılarıyla İstanbul Havalimanını da metroyla buluşturacaklarını belirtti.Bakan Karaismailoğlu, 'Aralık ayı itibarıyla Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan metromuzun son aşamasına geldik. Planımız aralık ayı içerisinde Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayıp, dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden bir tanesi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni metroyla buluşturacağız. Ayrıca özellikle Güngören, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar'daki vatandaşlarımızın hem Kayaşehir-Başakşehir bağlantısını sağladığımız gibi bunun devamında da İstanbul Havalimanı bağlantılarını ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki metro bağlantılarını da tamamlamış oluyoruz. Başakşehir'deki metro hattında daha önce bizim başlattığımız metro hattını İBB metro hattını ve yolunu yapmayacağını söylediği zaman biz de özellikle pandemi sürecince oldukça önemli faydalar sağlamış olan hastanemizin hattını, yolunu özellikle hemen devraldık. 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde de metro hattımızı bitirerek aralık ayı içerisinde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Marmaray bağlantısı da aslında daha önce başlanmış projeler arasındaydı' şeklinde konuştu.Marmaray-Kadıköy-Kartal hattının 2,5 kilometrelik bağlantıyla Sabiha Gökçen bağlantısının daha önce planlandığını ve ihalelerinin yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, 'Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olan bu kesim ve Pendik-Tuzla arasındaki kesimde şu an hiçbir çalışma yok. Hatta daha da ileri giderek tasfiye sürecine başlamışlar.Maalesef 3,5 yıl içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce devralarak ihalesi yapılmış, devam eden metro hatları bugüne kadar bitmesi gerekirken maalesef hiçbir ilerleme olmadığı için bazıları da tasfiye sürecine girmişlerdir. İnşallah bundan sonra hızlanırlar, zaman kayıplarını telafi ederler. Bu ümit içerisindeyiz ama maalesef arazide o hareketliliği göremiyoruz' diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştirerek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını sağlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:'Bu hattımız Kadıköy meydandan başlayarak yine Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Anadolu Adliyesi ve Pendik D100'ü takip eden hattın 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen bağlantısı. Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımız sayılı günler sonra İstanbullularla buluşacak. İnşallah, dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanında da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız.'