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Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği ucuz konut projesinin detaylarını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın ucuz konut açıklaması öncesinde ikamet şartı, dar gelirli kriterleri ve vatandaşa sağlanacak ucuz ev ve araziler öne çıkıyor. İşte ucuz konut kampanyasının taksitleri dahil tüm detayları ve başvuru şartları.

Ekleme: 13.09.2022 - 09:29 Güncelleme: 13.09.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklıyor. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler?

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı da hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmen duyuracağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım bitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz' dedi.

TÜM İLLERDE SOSYAL KONUT PROJESİ İLE UCUZ EV SATIŞI YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

ARAZİLERİN VATANDAŞIN EV YAPMASI İÇİN SATIŞA SUNULMASI

Bakan Kurum, 'Üç adımda yeni konut hamlesi' başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.

UCUZ EV İÇİN POZİTİF AYRIM YAPILACAK KATEGORİLER

Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.

AYLIK GELİR ŞARTI İLE UCUZ KONUT İÇİN ÖNCELİK DAR GELİRLİ VATANDAŞIN OLACAK

Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

UCUZ KONUTTA EV FİYATLARI NASIL BELİRLENDİ?

Son günlerde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.

OFİSLERİN DE DAİREYE DÖNÜŞMESİ GÜNDEMDE

İkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.

Üçüncü ve son adımda ise, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA UCUZ KONUT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Balkan Turu sonrası uçakta açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, bugün resmen kamuoyuna duyuracağı sosyal konut projesinin detaylarını şöyle anlattı:

'Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'ben kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK

Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.'
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