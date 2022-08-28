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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt! 'Önümüze gelmez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Adayı 6'lı masada, 6 lider belirleyecek. Önümüze böyle bir şey gelmez." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt! 'Önümüze gelmez'
Ekleme: 28.08.2022 - 00:47 Güncelleme: 28.08.2022 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt! 'Önümüze gelmez'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programının canlı yayınına katılarak kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. 6'lı masanın henüz aday belirleyememesiyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapattı.

'ADAYI 6 LİDER BELİRLEYECEK'

Cumhurbaşkanlığı yarışında önüne 'İmamoğlu mu? Yavaş mı?' diye bir seçenek çıktığında ne cevap vereceği sorulan Kılıçdaroğlu, 'İkisi de değerli. İkisi de başarılı. İkisi de görevini yapıyor. Hiçbir itirazım yok, halkın teveccühü var. CHP'nin oyları da artıyor. Şimdi adayı 6'lı masada, 6 lider belirleyecek. Önümüze böyle bir şey gelmez.' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt! 'Önümüze gelmez'

'HİÇ GÖRÜŞÜLMEDİ'

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili ayrıca şunları söyledi: 'Hiç görüşülmedi. Bazı arkadaşlar yazıyorlar köşelerinde, olabilir. Görüşülmeyen bir konuda bizim görüş beyan etmemiz doğru değil. Devlet yönetimi sıradan olay değil. Devlet aklına sahip olacak, adalet, liyakati bilecek. Devlet içindeki ciddi kurumların nasıl çalışacağını bilecek. Bütün bunları bilmeyen kişileri getirip koyarsanız olmaz.'

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