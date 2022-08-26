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CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı

Her fırsatta 'battık bittik' algısı işleyen ve yoksulluk siyasetiyle oy devşirmeye çalışan CHP'li isimlerin lüks ve şatafat tutkusu açığa çıkmaya devam ediyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin düzenlediği "80 Günde Devr-i Alem" programına konuşup 'yoksulluk' üzerinden eleştirilerde bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nun 'yoksulluk' siyaseti yaptığı esnada kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun ise Çeşme'de lüks mekanlarda eğlence paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan durum CHP'nin takındığı ikiyüzlü tutumu ve tezat siyaseti bir kez daha açığa çıkardı.

CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı
Ekleme: 26.08.2022 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı
2023 seçimlerine giden süreçte algı ve manipülasyon siyasetini benimseyen muhalefet ifşa olmaya devam ediyor.

MUHALEFETİN İŞİ 'BATTIK BİTTİK' SİYASETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'elektriği kesilen vatandaş' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'yoksul işsiz vatandaş' iddialarıyla her fırsatta kürsüye birilerini çıkarıp
ya da ziyaret ediyor.

Ancak söz konusu şahısların iddia edilenin aksine çıkması muhalefetin benimsediği kirli siyaseti açığa çıkarıyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU İFŞA OLDU

Genel başkanların yanı sıra partinin önde gelen isimleri de 'yoksulluk' algısı üzerinden siyaset güdüyor. Bunun son örneği CHP'li Canan Kafancıoğlu oldu fakat Kaftancıoğlu'nun 'yoksulluk' üzerinden yaptığı kirli propaganda kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla ifşa oldu.

Kaftancıoğlu, '80 Günde Devr-i Alem' adıyla yaptıkları saha çalışması programına ilişkin bilgi verirken İstanbul'daki hanelerin yüzde 50.51'inin kapısının CHP'liler tarafından çalındığını iddia etti.

'YOKSULLUK' ALGISIYLA SİYASET

Kaftancıoğlu kendilerine gelen en büyük sitemin 'yoksulluk olduğunu belirtirken şu iddiaları dile getirdi:

'Şu ana kadar CHP'ye gelen en büyük eleştiri: 'Şimdiye kadar niye yoktunuz? Bizi kötü yönetime, yoksulluğa, yokluğa mahkum bıraktınız.' Haklılar... Geçmişten bu güne kadar yapmadığımızı kapatmak için daha çok gideceğiz. Bu eksiğimizi gidereceğiz. İktidara aracılık yapmaktan usandık. Her kapıyı çaldığımızda iktidara oy veren seçmen 'benim ne kapımı çalan var, ne derdimi gören var, iletin buradan' diyor. Ben de diyorum ki buradan: Eğer o vatandaşın oyuyla iktidara geldiyseniz o vatandaşın eleştirisi varsa CHP'nin özgüvenli tavrı gibi dinleyin. Yanlışınız varsa düzeltirsiniz, niyetiniz yok, o ayrı konu. Ama o vatandaşla temas kurun. O vatandaş hangi partiye oy vermiş olursa olsun vatandaş kendini uzaklaştırılmış, kıstırılmış hissediyor.'

KAFTANCIOĞLU 'YOKSULLUK' SİYASETİ GÜDERKEN KIZI EĞLENCE MEKANLARINDA

Kaftancıoğlu 'battık bittik' iddiasıyla siyaset yaparken kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise Kaftancıoğlu'nun tezatlığını açığa çıkardı.

CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı

Fotoğrafta: Çağla Kaftancıoğlu

Yoksulluktan dem vurup 'solculuk' pozları kesen Kaftancıoğlu'nun kızının yaptığı paylaşımlarda Çeşme'nin lüks mekanlarında eğlendiği görüldü.

Ünlü beach'lerden ve gece kulüplerinden eğlence görüntüleri paylaşan Çağla Kaftancıoğlu CHP'nin 'yoksulluk' algısı işlerken lüks içinde yaşadığının da göstergesi oldu.


CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı
Kaynak: Takvim
 
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