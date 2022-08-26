CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı

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2023 seçimlerine giden süreçte algı ve manipülasyon siyasetini benimseyen muhalefet ifşa olmaya devam ediyor.MUHALEFETİN İŞİ 'BATTIK BİTTİK' SİYASETİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'elektriği kesilen vatandaş' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'yoksul işsiz vatandaş' iddialarıyla her fırsatta kürsüye birilerini çıkarıpya da ziyaret ediyor.Ancak söz konusu şahısların iddia edilenin aksine çıkması muhalefetin benimsediği kirli siyaseti açığa çıkarıyor.CANAN KAFTANCIOĞLU İFŞA OLDUGenel başkanların yanı sıra partinin önde gelen isimleri de 'yoksulluk' algısı üzerinden siyaset güdüyor. Bunun son örneği CHP'li Canan Kafancıoğlu oldu fakat Kaftancıoğlu'nun 'yoksulluk' üzerinden yaptığı kirli propaganda kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla ifşa oldu.Kaftancıoğlu, '80 Günde Devr-i Alem' adıyla yaptıkları saha çalışması programına ilişkin bilgi verirken İstanbul'daki hanelerin yüzde 50.51'inin kapısının CHP'liler tarafından çalındığını iddia etti.'YOKSULLUK' ALGISIYLA SİYASETKaftancıoğlu kendilerine gelen en büyük sitemin 'yoksulluk olduğunu belirtirken şu iddiaları dile getirdi:'Şu ana kadar CHP'ye gelen en büyük eleştiri: 'Şimdiye kadar niye yoktunuz? Bizi kötü yönetime, yoksulluğa, yokluğa mahkum bıraktınız.' Haklılar... Geçmişten bu güne kadar yapmadığımızı kapatmak için daha çok gideceğiz. Bu eksiğimizi gidereceğiz. İktidara aracılık yapmaktan usandık. Her kapıyı çaldığımızda iktidara oy veren seçmen 'benim ne kapımı çalan var, ne derdimi gören var, iletin buradan' diyor. Ben de diyorum ki buradan: Eğer o vatandaşın oyuyla iktidara geldiyseniz o vatandaşın eleştirisi varsa CHP'nin özgüvenli tavrı gibi dinleyin. Yanlışınız varsa düzeltirsiniz, niyetiniz yok, o ayrı konu. Ama o vatandaşla temas kurun. O vatandaş hangi partiye oy vermiş olursa olsun vatandaş kendini uzaklaştırılmış, kıstırılmış hissediyor.'KAFTANCIOĞLU 'YOKSULLUK' SİYASETİ GÜDERKEN KIZI EĞLENCE MEKANLARINDAKaftancıoğlu 'battık bittik' iddiasıyla siyaset yaparken kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise Kaftancıoğlu'nun tezatlığını açığa çıkardı.Fotoğrafta: Çağla KaftancıoğluYoksulluktan dem vurup 'solculuk' pozları kesen Kaftancıoğlu'nun kızının yaptığı paylaşımlarda Çeşme'nin lüks mekanlarında eğlendiği görüldü.Ünlü beach'lerden ve gece kulüplerinden eğlence görüntüleri paylaşan Çağla Kaftancıoğlu CHP'nin 'yoksulluk' algısı işlerken lüks içinde yaşadığının da göstergesi oldu.