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540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı karaya taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' isimli gemi bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yoluna devam etti.

540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı
Ekleme: 5.07.2022 - 09:32 Güncelleme: 5.07.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
540 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinde kritik aşama: Karadeniz'e doğru yola çıktı
Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.


Keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminde derin denizdeki aşamaya geçiliyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığında gemi 4 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Dev gemi bu sabah saat 06:00 sularında İstanbul Boğazı'ndan geçere Karadeniz'e doğru yol aldı.

Geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'nda olması planlanıyor.
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