Halil Falyalı suikastında sır görüşme! Cinayetten bir gün sonra telefonda konuştular...

KKTC’de uzun namlulu silahlarla şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 6 şüpheli için “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Öte yandan iddianamede suikastın ardından gerçekleştirilen sır görüşmeler de ortaya çıktı. İşte suikastten son dakika gelişmeleri...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında tetikçi Mustafa Söylemez ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 5'i tutuklu 6 şüphelinin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Tetikçi Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" 5 yıldan 12 yıla kadar, Metin Süs, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız'ın da ayrıca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi. Halihazırda Erol Evcil'in eski koruması ve Falyalı cinayetinde gözcülük yapan ve Kıbrıs'ta tutuklu bulunan şoför Veysel Sare, gözcülük yapan Musa Çiçek, tetikçi Ömer Tunç KKTC'de tutuklu bulunuyor.



CİNAYET İÇİN İLK TARİH EYLÜL'DÜ



Bilindiği üzere soruşturma aşamasında alınan ifadelerde, cinayetin ilk olarak Eylül 2021 tarihinde işlenmesi planlandığı gün yüzüne çıkmıştı. Cinayette gözcülük yapan Musa Çiçek ifadesinde, Söylemez'le birlikte Eylül 2021'de ilk olarak Kıbrıs'a gittiklerini ancak Söylemez'in kendisine, "Geri dönüyoruz, ekip dağıldı, ekti beni şerefsizler' dediği, İstanbul'a geri döndüklerinde ise Falyalı için, 'Kendini tutuklatmış ş...' dediğini söylemişti.



'6 AYLIK CİNAYET PLANI AŞAMA AŞAMA UYGULAMAYA KONULDU'



İddianamede bu anlatımlara yer verilerek, "Eylem, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ise de, eldeki tüm somut tespitlere göre aslında aylar öncesinden planlanmış. İlk denemede gerçekleştirilememiş, buna rağmen Halil Falyalı ısrarla takip edilerek cezaevinden çıkmasından sonra yeni bir plan uygulamaya konmuş. Cinayet 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiştir" denildi. Şüphelilerin aylar öncesinden eylemin gerçekleştirmesi yönünde karar aldıkları, buna ilişkin plan yapıldığı ve bu planın yaklaşık 6 ay gibi bir sürede aşama aşama uygulamaya konduğu vurgulandı.



CİNAYETTEN SONRA SIR GÖRÜŞMELER

İddianamede Metin Süs'ün cep telefonu üzerinde yapılan incelemelere de yer verildi. Buna göre Süs, cinayetin işlenmesinden bir gün sonra 9 Şubat saat 01.22'de Mustafa Söylemez ile Whatsapp üzerinden görüştü. Aynı dakikalarda Söylemez'in eski eşi Songül Söylemez'le de aynı şekilde irtibata geçti. Süs'ün ayrıca aynı gün saat 12.07'de ağabey Mehmet Faysal Söylemez'in eşi Dilek Söylemez'le de whatsapp üzerinden görüştüğü vurgulandı.



GÜVENLİKTİ CASİNO SAHİBİ OLDU

Hazırlanan iddianameye göre Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başladı. Birçok otel işletmeciliği ve casino yöneticiliği yaptı. Nihayetinde ise Les Ambassadeurs Hotel ve Casino'nun sahibi oldu.



ABD HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARMIŞ

Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı. Kırmızı bültenin ayrıntılarında ise, Falyalı'nın ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikli seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 Mayıs-Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği aktarıldı.





ABD FALYALI'YI UYUŞTURUCU VE SİLAH BARONU OLARAK TANIMLAMIŞ

Bültenin ayrıntılarında yine, Falyalı'nın ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallığa eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı yönünde bilgilere yer verildi.



ADIM ADIM CİNAYET

İddianameye göre; Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesi eylemi bizzat tutuklu şüpheli Mustafa Söylemez ve aynı suçtan KKTC'de tutuklu bulunan Ömer Tunç tarafından gerçekleştirildi. Aynı suçtan KKTC'de tutuklu bulunan Veysel Sare, Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç'u olay yerine kiralık araç ile götürdü. Bu aracı yolun daraldığı noktada park halinde bekleterek, Falyalı ve şoförünün içerisinde bulunan aracın geçişini engelledi. Falyalı'nın aracı durmak zorunda kaldığı anda ise saldırı gerçekleştirildi.



SOMUT BİR İŞ BÖLÜMÜ YAPILDI

Musa Çiçek bu esnada sokağın başında gözcü olarak bekledi. Çiçek, Falyalı'nın aracı sokağa girdiği anda Ömer Tunç'u arayarak Falyalı'nın geldiğini haber verdi. Burada kullanılan iki hat da tutuklu şüpheli Ender Yıldız tarafından Girne'de alındı ve Ömer Tunç'a iletildi. Hatlar alınırken tutuklu şüpheli Abdurrahim Çelik kimliği kullanıldı. Tutuklu şüpheli Cengiz Şener ise, gözcü Veysel Sare'yi bulup cinayet planına dahil etti. Şener, Sare için sahte sürücü belgesi temin etti ve kaçak yollarla Kıbrıs'a girmesini sağladı. İddianamede şüpheliler arasında somut bir iş bölümü olduğu vurgulandı.