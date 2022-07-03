Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki! CHP milli başarılara da karşı!

Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor." dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından İBB yönetimine tepki göstererek, "Kendisi, söz verdiği 30 spor salonundan birine bile başlayamadığı için "OTHELLO SENDROMU"na yakalanmış durumda. Hadi siz beceremediniz, peki gençlerden ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatı, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'yeşil alana zarar verdiği' iddiasıyla durduruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İBB yönetimine tepki gösterdi. İşte detaylar...'İSİMLER DEĞİŞSE DE CHP'NİN ENGEL OLMA SİYASETİ DEĞİŞMİYOR'Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu'nda yer alan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, 'İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız.' ifadelerini kullandı.'HADİ SİZ BECEREMEDİNİZ, PEKİ GENÇLERDEN NE İSTİYORSUNUZ?'İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İBB yönetimine tepki göstererek, 'CHP'li İBB Başkanının İstanbul'un gençleri için yapılan bu spor salonunu istememesinin bir nedeni var. Çünkü kendisi, söz verdiği 30 spor salonundan birine bile başlayamadığı için 'OTHELLO SENDROMU'na yakalanmış durumda. Hadi siz beceremediniz, peki gençlerden ne istiyorsunuz?' dedi.