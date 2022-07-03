  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!

105 milyarlık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğratan çetenin planı ortaya çıktı. Demir-çelik piyasasını manipüle edenlere yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonunda şirket sahibi İbrahim D.’yi yakalamak için giden polisler şoka uğradı. Milyon dolarlık şirket patronu, kir pas içinde, sokakta yaşıyordu. Akıl sağlığı da yerinde olmayan İbrahim D.’nin üzerine şirket kurulmuş, naylon faturalar düzenlenmişti.

25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!
Ekleme: 3.07.2022 - 12:55 Güncelleme: 3.07.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!
Demir-Çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğratan 3 farklı suç grubuna yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde onlarca içi boşaltılmış, batık duruma getirilmiş şirket bulundu.

25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!

SOKAKTA YAŞIYOR
Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kâğıt üzerinde milyon dolarlık şirket sahibi İbrahim D.'yi yakalamak için gittikleri Adana'da şoka uğradı. Yırtık elbiseler, kir pas içinde, dişleri dökülmüş ve sokakta yaşayan İbrahim D.'nin 'milyon dolarlık' şirket sahibi olabileceğine ekipler önce inanamadı. Ancak hakkında gözaltı kararı vardı ve İbrahim D. yakalanarak emniyete getirildi. Hücreye konulan 'evsiz' İbrahim D. ile ilgili gerçek de burada ortaya çıktı.

25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!

AKLİ DENGESİ YOK
İbrahim D.'nin akıl sağlığı yerinde değildi, üzerine şirket kurulmuştu. Bu şirket üzerinden ise 4 ayda 210 milyon liralık işlem yapılmıştı, naylon faturalar düzenlenmişti.

Akli dengesi yerinde olmayan İbrahim D. üzerinden milyon liralık vurgun yapılmıştı. İbrahim D., konulduğu hücrede tuhaf davranışlarıyla da dikkat çekiyordu.

Kaldığı tek kişilik hücrede yılan arayan İbrahim D.'nin kendisine yöneltilen 'Ne yapıyorsun' sorusuna ise 'Yılan var, onu arıyorum. Yakalayıp, pişirip yiyeceğim, yolumu bulacağım' diyerek tuhaf cevaplar verdiği öğrenildi.

25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!

İstanbul Beykoz'da orman yangını: Yerleşim alanına çok yakın!
6'lı masada yeni kriz! Eşgal çizilecek toplantı öncesi iletişim sıkıntısı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret 2022 açıklaması...
Karadeniz semalarının koruyucusu: Tunç Filo!
Bu yaz gençlere güzel geçecek! Ücretsiz konaklama için Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Milyonları rahatlatan maaş ve ikramiye düzenlemesi tamam!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'deki emekli maaşının peşine düştü!
25 milyarlık 'Demir Yumruk' operasyonunda şoke eden detaylar: Akli dengesi olmayan adamın üzerine şirket kurdular!
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki! CHP milli başarılara da karşı!
Ankara'yı sel aldı! 'Bu afetlik durum değil, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yok!'
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi!
150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık detayları duyurdu! 15 Nisan 2023'te hazır!
Türkiye'den kritik doğal gaz hamlesi! Çalışmalarda sona yaklaşıldı!
Başkan Erdoğan'dan Rum liderinin görüşme talebine yanıt... KKTC'ye gel görüşelim!
'Atmaca' ateşlendi! Karadan denizdeki hedefi vurdu!
Bakan Kurum'dan muhalefete tepki! 'İftira atıyor yalan söylüyorlar!'
Barajdan baraja su takviyesi... 'Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak!'
Bakan Varank'tan 'Türkiye'^de üretim yok diyenlere yanıt... Lafla değil icraatla cevap veriyoruz!'
Rusya vanayı kapattı, hesaplar karıştı! Almanya televizyonundan tasarruf tüyoları... 'Daha hızlı ve soğuk su ile yıkanın'
Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti!

Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti!

Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi...

Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Terör yok, huzur var... Hakkari'de PKK'dan arındırılan Sat Buzul Gölleri'nde renkli festival...

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!