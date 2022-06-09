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Çekmeköy Belediyesi'nden yapılaşma iddialarına ilişkin açıklama!

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir park hakkında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun öncülüğünde bir provokasyon başlatıldı. Bu parkın imara açılacağı, benzin istasyonu yapılacağı gibi birçok iddia ortaya atıldı.Çekmeköy Belediyesi, ilçedeki bir parkın yapılaşmaya açıldığı iddiasıyla basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Mehmet Akif Mahallesi Semt Pazar alanı hakkında, son günlerde sosyal medyada, haber kanalları ve web sitelerinde yer alan “Çekmeköy’ün En Büyük Parkı Yapılaşmaya Açılıyor”, “Parkı Betona Çeviriyorlar “ ,“Deprem Toplanma Alanını Yapılaşmaya Açıyorlar” haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 9.06.2022 - 00:53 Güncelleme: 9.06.2022 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Çekmeköy Belediyesi, ilçedeki bir parkın yapılaşmaya açıldığı iddiasıyla basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Mehmet Akif Mahallesi Semt Pazar alanı hakkında, son günlerde sosyal medyada, haber kanalları ve web sitelerinde yer alan 'Çekmeköy'ün En Büyük Parkı Yapılaşmaya Açılıyor', 'Parkı Betona Çeviriyorlar ' ,'Deprem Toplanma Alanını Yapılaşmaya Açıyorlar' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

BU ALANDA BETONARME BİR İMALAT YAPILMAYACAK

21 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1486 sayılı meclis kararı ile Çekmeköy Belediyesi'ne devredilen kapalı pazarın yanında bulunan alan; 29.11.2021 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda 'Belediye Hizmet Alanı' lejantında kalmaktadır. Toplam 6 bin 837 metrekare olan bu alanın 4 bin 141 m2'si belediye hizmet alanıdır.

Belediye hizmet alanın içerisinde bulunan 2 bin 696 metrekareye ise semt pazarı yapılması planlanmıştır. Ayrıca bu alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edilecektir. Yukarda belirtilen teslim tarihinden itibaren bu alan alışveriş yapan vatandaşlar için bir dinlenme alanı olarak tahsis edilmiştir. Bölgede kurulan semt pazarlarından alınan şikayetler ve yaşanan sorunlar değerlendirilerek çalışmalara başlanmıştır. Kaldı ki bu dinlenme alanı tüm Çekmeköylülerin bildiği gibi ne ilçenin en büyük ne de ikinci büyük parkıdır.

SADECE ÜSTÜ KAPALI OLACAK EK TESİS

Mahalle arası sokak pazarlarının özellikle pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımıza; ulaşım, gürültü, acil durumlar ve sağlık açısından oluşturduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına; vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, hem hijyenik hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için etrafı tamamen açık sadece üstü kapalı olacak bir ek tesis yapılması planlanmıştır. Semt pazarının bitimiyle bölgedeki mahalle arası pazarlar bu alana taşınacaktır.

Söz konusu alanın tamamına değil belirli bir bölgesine konumlandırılacak semt pazarında gerekli peyzaj çalışmaları da yapılacaktır. Proje çelik konstrüksiyondan yapılacak olup çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriğini kendisi üretecektir. Ayrıca; açık alanlarda aydınlatılmış ahşap oturma bölümleri bulunacak, mevcut park ve yürüyüş yolları da bu projeye uygun hale getirilecektir' ifadelerine yer verildi.
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