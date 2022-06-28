  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zammı görüşmek için 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...
Ekleme: 28.06.2022 - 01:38 Güncelleme: 28.06.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.
Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmayı hafta sonuna varmadan bitirecekler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" bilgisini paylaşarak, "Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili müjdeli haberi verdi. Asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız" dedi. Çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle paylaşma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

5 Bakan sel bölgesine gidiyor! Başkan Erdoğan talimat verdi!
18-25 yaş arasına ücretsiz olacak! Başkan Erdoğan '81 ilimizin tamamında geçerli olacak.'
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Kritik gün çarşamba...
Kurban Bayramı tatili uzadı! Başkan Erdoğan açıkladı...
7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
NATO Diplomasisi! Başkan Erdoğan yarın İspanya'ya gidecek!
HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
Asgari ücret müjdesi kapıda! Başkan Erdoğan kabine toplantısı güzel haberi verdi!
Ukrayna'da başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı! 3 Bayraktar TB2 hediye etti!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda açıklama yaptı!
CHP'li belediyeye PKK operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 38 gözaltı kararı!
Başkan Erdoğan duyuracak! Kabine toplandı!
Ukrayna'da AVM'ye Rusya'dan füze saldırısı: Can kayıpları var
Erzincan İliç'te çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu!
Son dakika: Bakan Akar: Somut adım olmadan evet demeyiz
Adana’da ağaç katliamı: CHP’li Seyhan Belediyesi yeşil alana beton döktü!
HDP'li Meral Danış Beştaş polise saldıran DBP'li Salihe Aydeniz'i böyle savundu: Yumruk atmadı elini kaldırdı
FETÖ’nün ‘Cin’cisi yakayı ele verdi! Örgütün tepe yöneticilerine büyü yapıp...
AK Parti'li Göksu: İstanbul'a beklentisinden 5.6, Ankara'ya 2.6 milyar TL fazla para gelmiştir
ABD'den açıklama: Başkan Erdoğan ve Biden görüşebilir
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

9. Konya Bilim Festivali'ne farklı şehirlerden 281 bin bilim meraklısı geldi!

9. Konya Bilim Festivali'ne farklı şehirlerden 281 bin bilim meraklısı geldi!

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!