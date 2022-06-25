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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ele alındı. Erdoğan, bu görüşmenin ardından İsveç Başbakanı Andersson ile de telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...
Ekleme: 25.06.2022 - 21:53 Güncelleme: 25.06.2022 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları ele alındı. Erdoğan, daha sonra ise İsveç Başbakanı ile aynı konuyu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ÇIKIŞI: İSVEÇ VE FİNLANDİYA SOMUT ADIM ATMALI

Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

İSVEÇ BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...

İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...
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