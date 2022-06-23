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Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Orman yangınlarının söndürülmesi için hem görevli hem de gönüllü ekipler mücadele ediyor.

Ekleme: 23.06.2022 - 12:34 Güncelleme: 23.06.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarını söndürmeye yönelik çalışmalar, ikinci gününde de aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Sahada 2 binin üzerindeki personel ile gönüllü ekipler, alevlerle cansiparene mücadele ediyor.


Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Orman işçileri, her türlü zorluğa rağmen gece gündüz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Alevlere karadan ve havadan müdahaleler devam ederken, orman işçileri yoğun çalışmalar nedeniyle uyumaya vakit bulamıyor. İşçiler, dönüşümlü olarak toprak zeminin üzerinde uzanarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.

Yangınla mücadele sırasında gözlerine kaçan küllerden de yine kendi imkanları ile kurtulan işçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

'Ateş beklemez'

Öte yandan, geçen yıl Marmaris'te etkili olan orman yangınlarında kurulan Yelken Göünllüleri de yangın bölgesinde aktif çalışmalar yürütüyor.

Sloganları 'Ateş Beklemez' olan gönüllü ekip, yangının ilk anlarından itibaren sahaya indi.

Gönllü ekip, her türlü zorluğa rağmen yangın söndürme ekiplerine yardımcı oldu.

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Toprak zeminde uyuyup çalışmalara katılıyorlar
Elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler, kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor.

Çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, dinlenebilmek için toprak ve taş zeminde uyuyor.

Dinlenme vakti sona eren gönüllüler, çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

'Sahadayız ve devam ediyoruz'

Yelken Gönüllüleri üyelerinde Soner Kasap, “Dün gece saat 03.00'ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz.” dedi.

Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.
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