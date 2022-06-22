'Kripto' trollere FOY Token soruşturması!

Sözde bağımsız görünümlü muhalefetin tetikçisi gazetecilerLevent Özeren, Gökhan Özbek, Batuhan Çolak, sosyal medyada İlave TV olarak bilinen Arif Kocabıyık, Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın ve CHP'nin balon anketçisi Kemal Özkiraz'ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında kripto para vurgunu iddiasıyla soruşturma açıldı. FOY Token isimli dolandırıcılık sistemini sosyal medyada para karşılığı överek müşteri toplamaya çalışan ve bu yolla 16 milyon TL'nin buhar olmasına neden olan kişi ve kurumlar hakkında savcılık harekete geçti. Takvim.com.tr savcılık şikayetine ve soruşturma evraklarına ulaştı.Son dönemde artan kripto para vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok farklı... Özellikle sosyal medyada kendilerini 'bağımsız gazeteci' olarak tanıtan ancak muhalefetin adeta tetikçiliğini yapan bazı isimlerin karıştığı vurgunda 16 milyon TL adeta buhar oldu.PARA KARŞILIĞI TUZAĞA DAVETİYE2021 yılı temmuz ayında kendilerini gazeteci olarak tanıtan Levent Özeren, Gökhan Özbek, Batuhan Çolak, sosyal medyada İlave TV olarak bilinen Arif Kocabıyık, Ankara Kuşu hesabının sahibi Oktay Yaşar ve CHP'nin balon anketçisi Kemal Özkiraz gibi isimler sosyal medya hesaplarında 'FOY Token' denilen dolandırıcılık sistemine adeta methiyeler dizdi. Sosyal medyada 'FOY şöyle iyi, böyle mükemmel, giren pişman olmaz, düştüğünebakmayın, telafi coin verilecek, tebrikler' gibi söylemlerle binlerce kişi adeta tuzağa çekildi.Gelen tepkilerin ardından kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'FOY'um var' sözleriyle savunan isimlerin attıkları tweet başına 500 TL aldıkları ortaya çıkmıştı.SOSYAL MEDYA HESABI 11 AYDIR KULLANILMIYOR16 milyon liralık vurgunun ardından FOY Token sosyal medya hesabının Twitter'dan yaklaşık 11 aydır paylaşım yapılmadığı görüldü. En son 31 Temmuz 2021 tarihinde 'Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı' şeklinde atılan tweet dikkat çekti.TELEGRAM'DAN PAZARLAMAŞirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Yaşar, FOY Token sisteminin patladığı dönem takipçilerini rahatlatmak için Telegram hesabından iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.FOY TOKEN ERİDİ! 16 MİLYON BUHAR OLDUToken'ı temsil eden sosyal medya hesabının pasif kalması ve şirketle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmaması ile birlikte binlerce kişinin yatırdığı toplam 16 milyon TL tutarında para yok oldu.FOY Token vurgununun ardından yapılan şikayet sonrası savcılık harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığa yapılan şikayette şüpheli listesinde FOY Dijital Yazılım HizmetleriA.Ş, Şener Kürşat Canlı, Muhsin Altınöz, Oktay Yaşar, Gökhan Özbek, Kemal Özkiraz, Levent Özeren, Arif Kocabıyık, Aykırı.com.tr sahibi Batuhan Çolak, Durdu Demir isimleri yer aldı. Şikayet dilekçesinde çok çarpıcı iddialar da yer aldı.İşte o iddialardan bazıları:Oktay YAŞAR isimli şahıs FUNDOFYOURS CHAT telegram kanalı ve yaklaşık 855 bin takipçilİ ANKARAKUŞU twitter hesaplarından; Hileli hareketlerde bulunarak mağdurlar üzerindemuhakeme yeteneğini körleştirecek, mağdurları karar verme iradesini etkileyecek ve bu yarattığı durumdan yarar sağlamak amacıyla Foy Token adlı kripto para birimine kendisini takip eden kişilerin yatırım yapmaları için aşağıda sıralı halde belirttiğimiz; Oktay YAŞAR tarafından sadece paylaşım olarak kalmış gerçekleştirilmeyen paylaşımlarda bulunmuştur.Oktay YAŞAR (Ankara Kuşu) isimli şahıs 02.06.2021 tarihli FUNOFYOURS CHAT telegram hesabından yaptığı paylaşımında FOY TOKEN adlı kripto para birimine yatırım yapanların enaz 5 katı kazanacağının sözünü vermiş olup; Şahsın verdiği bu söz gerçekleşmemiş şahıs yatırımcıların elindeki kripto para birimi FOY TOKENİ kripto cüzdanı olan TRUSTWALLET içinde bekletmeleri gerektiğini işlem gördüğü Probit Borsasına aktarmamaları gerektiğini belirtmiş ayrıca yatırımcıların satış yapmamaları için ellerinde olan 2 milyar FOY TOKENİ Probit Borsasında işleme koymuşlardır.Gökhan ÖZBEK isimli şahıs toplumdaki konumu ve yazılı ve görsel basındaki etkisini kullanarak farklı tarihlerde biz yatırımcıların mağdur olmasına sebebiyet veren FOY TOKENreklam ve paylaşımlarında bulunmuştur. Şahıs birbirinden tutarsız söylemlerde bulunmak suretiyle yatırım tavsiyesi vermiştir.Kemal ÖZKİRAZ isimli şahsın Cumhuriyet Halk Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı, Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı ve yaklaşık 450 bin takipçili Kemal ÖZKİRAZ kullanıcı adlı Twitter hesabının sahibi olduğu bilinmektedir. Şahıs toplumdaki konumu ve yazılı görsel basındaki etkisini kullanarak farklı tarihlerde yüzlerce insanın mağdur olmasına sebebiyet veren kripto para birimi FOY TOKEN paylaşımlarda bulunmuş ve yatırım tavsiyesi vermiştir.Levent ÖZEREN İYİ PARTİ eski BURSA il yöneticisi olduğu, yaklaşık 420 bin takipçili Levent ÖZEREN kullanıcı adlı twitter hesabının sahibi ve kullanıcısı olduğu bilinmektedir. Şahıstoplumdaki konumu ve yazılı görsel basındaki etkisini kullanarak farklı tarihlerde yüzlerce insanın mağdur olmasına sebebiyet veren kripto para birimi FOY TOKEN paylaşımlarda bulunmuş ve yatırım tavsiyesi vermiştir.Arif KOCABIYIK yaklaşık 700000 bin takipçili hükümetimiz ve devlet karşıtı sokak röportajları yaptığı bilinen İLEVE TV youtebe kanalı ve yaklaşık 85 bin takipçili Arif KOCABIYIK adlı twitter hesabının kullanıcı ve sahibi olduğu bilinmektedir. Şahıs toplumdaki konumu ve yazılı görsel basındaki etkisini kullanarak farklı tarihlerde yüzlerce insanın mağdur olmasına sebebiyet veren kripto para birimi FOY TOKEN paylaşımlarda bulunmuş ve yatırım tavsiyesi vermiştir.Sahibi ve kurucusu Batuhan ÇOLAK isimli şahsın olduğunu bildiğimiz Aykırı Gazetesi yazılı görsel basındaki etkisini kullanarak farklı tarihlerde yüzlerce insanın mağdur olmasınasebebiyet veren FOY TOKEN reklamı yapmıştır.