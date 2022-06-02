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Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini onay verdi!

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladı.

Ekleme: 2.06.2022 - 00:02 Güncelleme: 2.06.2022 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Biden, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini onay verdi!
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı 'cesur' bir mücadele verdiğini belirterek, ABD'nin bu ülkeye yönelik savunma desteğinin süreceğini kaydetti.

Biden açıklamasında, 'Ukrayna ordusuna zamanında ve kritik yardımın ulaşması için yeni askeri yardım paketini duyuruyorum.' ifadesine yer verdi.

ABD Kongresinin onayladığı yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya silah desteklerinin sürdüğünü belirten Biden, 'Bu yeni yardım paketi Ukrayna'nın kendini Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olacak gelişmiş silahları da içeriyor ki buna Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)' ismi verilen füze sistemi de dahil.' bilgisini verdi.

Biden'ın imzaladığı kararnamede Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin 700 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

PAKETTE GELİŞMİŞ FÜZE SİSTEMLERİ VE HELİKOPTERLER VAR

Söz konusu yardım paketinde HIMARS füze sistemlerinin yanı sıra 5 topsavar radar, 2 hava denetim radarı, 1000 Javelin tanksavar füzesi, 6 bin zırh delici silah ve 15 bin 15 milimetrelik top yer alıyor.

Ayrıca paket kapsamında 4 adet Mi-17 helikopter ve 15 taktik aracı da Ukrayna'ya gönderilecek.

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