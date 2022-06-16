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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum

Devlet Bahçeli: Yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum
Ekleme: 16.06.2022 - 17:11 Güncelleme: 16.06.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum
Bahçeli paylaşımında "Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum." ifadelerini kulllandı.

"ÜNİVERSİTE SINAVININ KALDIRILACAĞINA İNANIYORUM"
Bahçeli paylaşımında yakın bir gelecekte üniversite sınavının da kaldırılacağına inandığını dile getirdi. Bahçeli konuyla ilgili şunları söyledi: Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi. Bahçeli, "Sayıları 3 milyonu aşan gencimizin her birisine Rabbim zihin açıklığı versin diyorum. Fakat unutmasınlar ki, 'YKS' demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Çoktan seçmeli test sorularına cevap vermek elbette bir aşamaya kadar gereklidir; ama evvelemirde asıl gerekli olan erdem ve akut ihtiyaç milli ve manevi değerlerle bezenmek, birleşmek ve bütünleşmektir. İstikbal hayallerinin gerçeğe dönüşme sırrı da buradadır" dedi.



MHP lideri Bahçeli, Türk gençliğine güvendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum. Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS'yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum. Türk gençliğini karşılıksız seviyor, hepsini muhabbetle kucaklıyor, her birisinin çakmak çakmak parlayan gözlerinden öpüyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum
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