MSB acı haberi duyurdu! Trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu

01 Nisan 2018'de trafik kazasında yaralanan J.Asb.Kd.Üçvş. Güngör Gençer'den acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit Gençer için taziye mesajı yayımlandı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İstanbul'da 01 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 14 Haziran 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.Niğde Valisi Mustafa Koç da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları söyledi; 2018 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası dolayısıyla tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Şehit olan Jandarma Üst Çvş. Güngör Gençer Kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.