Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İçişleri bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aynı karede olduğu bir fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ankara'da yaşanan yoğun sel sonrası İçişleri bakanı Süleyman Soylu bizzat olay yerindeydi.Soylu'nun CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aynı karede olduğu bir fotoğrafı ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fotoğrafta Soylu'nun ayağında ıslak çizmelerle sahadan dönmüş olduğu görülüyordu. CHP'li Yavaş ise takım elbiseli sıcak odasında Soylu'yu bekliyordu. Mansur Yavaş'ın sel, hortum felaketi yaşanan bu akşam dahi halktan uzak olması sosyal medyada tepki topladı.