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AFAD telefonlara Hayati Uyarı Bildirimi yolladı! Siren sesleri herkesi şaşırttı!

AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi yolladı. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 12.06.2022 - 15:48 Güncelleme: 12.06.2022 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, telefonlara hayati uyarı bildirimi yolladı. Uyarıda, 'Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız' ifadeleri kullanıldı.

AFAD telefonlara Hayati Uyarı Bildirimi yolladı! Siren sesleri herkesi şaşırttı!

Telefonlara gönderilen siren sesli uyarı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı... Meteoroloji'den yapılan son uyarılarda isa 37 ilde kuvvetli yağış beklendiği açıklanmıştı. O iller şöyle sıralanmıştı:

Adana, Ankara ,Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Afyonkarahisar, Burdur ,Kocaeli, Konya, Kütahya, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak...
AFAD telefonlara Hayati Uyarı Bildirimi yolladı! Siren sesleri herkesi şaşırttı!
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