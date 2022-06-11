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Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'Öcalan' propagandası!

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li meclis üyeleri teröristbaşı Öcalan'ın propagandasını yapınca gerginlik yaşandı.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'Öcalan' propagandası!
Ekleme: 11.06.2022 - 01:01 Güncelleme: 11.06.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'Öcalan' propagandası!
Akdeniz Belediyesinin Haziran Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Kardeş Belediyecilik' anlaşması amacıyla protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması için Başkan Gültak'a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Komisyonlarda oy çokluğu ile reddedilen teklif, muhalefet meclis üyeleri tarafından; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile reddedildi.

Gündem maddesinin görüşülmesi öncesinde HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marşı'nı okumazken, bir üye ise Abdullah Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı. Muhalif üyeler, kayyum gerekçesiyle ret oyu verdiklerini söylerken, AK Parti ve MHP'li üyeler teröre bulaşmış bir yönetimin yasalar karşılığında hesap verdiğini belirttiler. Gerilen ortamda HDP'li meclis üyesi Nuriye Aslan, 'Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz' dedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'li üyeler sert çıkışlarda bulunurken, Başkan Mustafa Gültak, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumundaki herkes İstiklal Marşı'mızı okumak zorundadır, sözünüzü geri alın' dedi. Aslan da sözünü geri aldı.

Bir başka HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran Öcalan'ın ise 'Siz bu ülkede Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuttunuz' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Baran'ın sözlerinin meclis tutanaklarına geçmesini isteyen Başkan Gültak, 'Ben burada bebek katili teröristin adının anılmasına izin vermem, haddinizi bilin. Bu sözler tutanaklara geçsin, gerekli hukuki işlemleri başlayacağım' dedi.

“Kayyum atama kararları, terörle mücadele yasalarına göre alınmıştır”
Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak kardeş şehir protokolünün reddedilmesine tepki gösteren Başkan Gültak, 'Bu devletin, terörle mücadele yasaları vardır. Terörle Mücadele Yasası; ‘bir kişi teröre bulaştığı andan itibaren gözaltına alınır ve tutuklanır' diyor. Kayyum atamaları da keyfi değil, terörle mücadele yasasına istinaden alınmıştır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarının üzerinde değildir. Herkes niçin olduğunu biliyor. Kayyumlar keyfi atanmamıştır' diye konuştu.
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Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'Öcalan' propagandası!
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