Dünyanın en uzun yolcu gemisinde facia! Yolcuların çığlıkları yeri göğü inletti

Jamaika Falmouth'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dünyanın en uzun yolcu gemisi, yolcuların çığlıkları arasında iskeleye çarptı.Olay, geçtiğimiz hafta sabah 7 civarında yaşandı. Yanaşmaya çalışan gemi, hızını alamayarak rıhtıma çarptı.Sosyal medyada dolaşana görüntülerde sürüklenmeye başlayan gemideki yolcuların çığlıkları duyuldu.Bir kadının ağladığı duyuluren başka birinin ise feryat ettiği ifade edildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, korkunç kazaya rağmen herhangi bir yaralanma ve gemide de bir hasarın olmadığı belirtildi.Ancak liman için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 227 bin tonluk dev gemi iskele yapısını ezdiği için gemi ciddi hasar aldı.Yapılan açıklamada limandali hasarlı bölgelerin onarıldığı ifade edildi. Liman geçici olarak kullanım dışı.Olayın ise liman pilotundan kaynaklandığı ifade edildi. Elde edilen bilgilere göre liman pilotu kaptanı yanlış yönlendirdi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazaya rağmen gemi yolculuğuna devam etti ve yolcuların planlanan aktiviteleri bozulmadı.6 bin 687 yolcu kapasiteli Harmony, 2016 yılında denize indirildi. 7 günlük bir tura çıkan gemi 1188 fit uzunluğunda.