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Beyaz Gazete
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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerinin aksine yapılan projelere ket vurmaya devam ediyor. Yapılan projeleri 'engelleniyoruz' yalanıyla durdurma yolunu seçen İmamoğlu'nun son bombası Kirazlı-Halkalı Metro Hattınının inşaatını durdurmak oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha! CHP’li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu. " ifadeleriyle duruma tepkisini gösterdi.

Ekleme: 1.06.2022 - 10:07 Güncelleme: 1.06.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi 'PR'ı için İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederken vatandaşa hizmeti de 'engelleniyoruz' yalanıyla geri
plana itiyor.

KİRAZLI-HALKALI METRO HATTINI DURDURDU

Yeni proje üretmek yerine AK Parti projelerine çöken altından kalkamadığı projelerde ise durdurma yolunu seçen İmamoğlu'nun son bombası Kirazlı-Halkalı Metro Hattınının inşaatını durdurmak oldu

"AYNI ANDA EN ÇOK METRO DURDURAN YÖNETİM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medyada yaptığı açıklamadai, "Aynı anda en çok metro DURDURAN yönetim CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha! CHP'li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu. Tarih sizi, engellemelerinize
rağmen "engelleniyoruz" yalanlarınızla anacak!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE TÖREN YAPMIŞTI

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatının törenini gerçekleştirmişti. İmamoğlu törende,
"Kirazlı - Halkalı Hattı'nın ilk etabını 2023 yılında hizmete açacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıntıları aktaran A Haber muhabiri Mehmet Seyrek ise şunları söyledi:

"Açıklama İstanbul İl Başkanı Mehmet Nuri Kabaktepe'den geldi. 'Aynı anda en çok metro durduran yönetim CHP'li İBB'den' ifadeleriyle başladığı açıklamasında 12 metro hattı
inşaatından sonra 170 milyon Euro dış borç alınarak inşaasına başlanan Kirazlı-Halkalı Metro inşaatının da durdurulduğunu öne sürdü.

DAHA ÖNCE DE ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE HATTI DURDURULMUŞTU

Bu iddianın üzerine İBB'den bir açıklama gelmedi. Özellikle daha öncesinde ÜmraniyeAtaşehir-Göztepe istasyonunun durdurulduğu öğrenilmişti. Bunun hemen ardından KirazlıHalkalı metrosunun durdurulması tepkiyle karşılandı.

KÜÇÜKÇEKMECE İLE BAĞCILAR'I BİRBİRİNE BAĞLAYACAKTI

Bu metro 9 duraktan oluşacaktı. Halkalı ile Kirazlı'yı yani Küçükçekmece ile Bağcılar'ı birbirine
bağlayacak Yenikapı'ya kadar entegre olacaktı.

Bu inşaatında 170 milyon Euro dış borç alınarak yapımına başlanmıştı."
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
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