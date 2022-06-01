BTP'den Selim Kotil istifa etti!

BTP Genel Başkan Yardımcılığı yapan ve İBB Başkan Adayı olan Selim Kotil, Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından sonra tüm gayretlerine rağmen yeni yönetimle hayat görüşünün uyuşmamasını gerekçe göstererek istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Selim Kotil sosyal medyadan “Muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamın hakka yürümesinden sonra, tüm samimi gayretlerime rağmen, yeni gelen yönetim ile hayat görüşümün uyuşmamasından dolayı BTP ile yollarımı ayırdım. Yeni yönetime ve Genel Başkana oluşturdukları yeni siyasetlerinde ve çizgilerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 25 Eylül 2001 tarihinde Prof. Dr. Haydar Baş liderliğinde kuruldu. Prof. Dr. Haydar Baş, iki yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alındı, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Haydar Baş, 14 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatı sonrasında BTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan toplantıda Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu hukukçu Hüseyin Baş, oybirliğiyle genel başkanlığa seçildi.BTP Genel Başkan Yardımcılığı yapan ve İBB Başkan Adayı olan Selim Kotil, Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından sonra tüm gayretlerine rağmen yeni yönetimle hayat görüşünün uyuşmamasını gerekçe göstererek istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Selim Kotil sosyal medyadan 'Muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamın hakka yürümesinden sonra, tüm samimi gayretlerime rağmen, yeni gelen yönetim ile hayat görüşümün uyuşmamasından dolayı BTP ile yollarımı ayırdım. Yeni yönetime ve Genel Başkana oluşturdukları yeni siyasetlerinde ve çizgilerinde başarılar dilerim' ifadelerini kullandı.