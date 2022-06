Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.AHaber CANLI YAYINBaşkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:"TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Yasama çalışmaları için her birinize teşekkür ediyorum. Milletimizin her bir ferdine kulak veren, derdiyle dertlenen samimi çalışmalarınızı takdir ediyorum.Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri'nin toplu açılışlarını yaptık. Aydın Söke'de ülkemizin en büyük kağıt fabrikasını hizmete açtık. Giresun'da afet konutlarını hak sahibine teslim ettik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk. Malatya çevre yolunu canlı bağlantıyla hizmete açtık. İdlib'te ve diğer güvenli bölgelerde yapımına başladığımız 57 bin briket evinin açılışına mesajla katıldık.Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışının gururunu hemşehrilerimizle birlikte yaşadık.Azerbaycanlı kardeşlerimizin bağımsızlık gününü teknoloji şöleniyle taçlandırmış olduk. Son olarak İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesini 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle paylaştık."İSTANBUL'A HANGİ ESERİ KAZANDIRSAK BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ"İstanbul'a sahip çıkılacak bir emanet yerine talan edilecek bir nimet olarak bakanlar, sadece Osmanlı'yı, fethin sırrını değil, cumhuriyeti de bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı 54 yıl sonra asli hüviyetine kavuşturduk.Ana muhalefet 'Bunlar kaçkın' diyor. Bunları buraya alamayız diyor. Bunları geldikleri yere göndereceğiz diyor. Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. Medeniyetitimizin başkenti İstanbul'a ne yapsak hangi eseri kazandırsak borcumuzu ödeyemeyiz.ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİAtatürk Havalimanı şehrin nefes borusu olarak insanımıza hizmet verecek.İstanbul Havalimanı her geçen yıl artan yolcu sayısı ve prestiji ile ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.Dün yeni bir haber daha geldi. Almanya'da yaşlı ama artık 'bunun için ölüm baki' dediği bir hasta var. Bakanımız yakından takip ediyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Batı'nın veya batılının yaptığı gibi ölşümüz gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için bu entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız. Rabbimin verdiği emnaeti en güğzel şekilde kullanmaya mecburuz.İSTANBUL HAVALİMANI AÇIKLAMASIİstanbul Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonu ile devam ettirmeye çalışmak İstanbullulara büyük haksız olacaktır. Pek çok sebeple İstanbul'un daha uygun yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Biz bu eseri, hazineye hiçbir yük getirmeden girdi sağlayarak ülkemize kazandırdık. Bu havalimanımızı şu anda daha geliştiriyoruz. Gelen giden yolcularla ilgili otel konusunda gerekli desteği yüklenici firmaya vereceğiz.Bunun yanında pistler noktasındaki eksikliği de giderecekler. Böylece İGA belki de dünyada bir numara olacak. Atatürk Havalimanı'nı kullanılömaya devam eden kısımlarının dışında kalan 5 milyon metrekare alanı millet bahçesi yaparak milletimizin hizmetine açacağız. Vatandaşımzın her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı kuruyoruz. Günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir eser ortaya çıkarıyoruz."ZULÜM 1453'TE BAŞLADI DİYENLERE EN GÜZEL CEVABI VERDİK"Zulüm 1453'te başladı dediniz. Millet Bahçesi üzerinden yalan ve iftira ile bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbri yerinde böyle bir projeye karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde bşirileri böyle bir hizmeti ile siyasi husumet aracı haline getirebilecek kadar akıllarını kaybetmişlerdir. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan, projeler üretmek olan birçok kurum var.Bunların derdi ağaç değil, yeşil değil. Bu işi biz yaparız. İnşallah fethin 570. yıldönümünü Atatürk Millet Bahçesi'nin tamamlanan kısımlarında yaparak bu kifayetsizlere gereken cevabı vereceğiz.KILIÇDAROĞLU'NUN VAN'DAKİ SKANDAL AÇIKLAMALARIKılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. Bu şehri 2011'deki depremin ardından yeniden inşa ettiğimizden haberi yok. O depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun Bay Kemal? Kaç kere Erciş'e gittin, Van'ın merkezini dolaştın? Biz Van'a takribi olarak en az 35 milyar harcama yaptık. Altyapı, üstyapı... Bütün bunları en güzeli ile yaptık.Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı, bizim ilçe belediyemizin hizmetine ulaşamıyor. Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu CHP'deki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıakrak safını belli etmiştir. Bu zat inanın yalancı. Bu zat omurgasız. Çünkü bu zat bir proje... Bu zat bir aparat... Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi planlar yapmaktan başka bir işini gördünüz mü?Ben CHP'nin milletvekili olmuş olan müteahhtilere 'Ödeme yapmam' demedik. İş de verdik. Bizde samimi olarak işini yapana, yatırmını yapana destek var.KILIÇDAROĞLU'NA VAKIF TEPKİSİFETÖ'nün ABD'deki faaliyetinden şikayet ettiğini görmedik. Meydanı boş bulunca daha büyük yalanlara sarılan hadsizlere ağızlarının payını verme eziyetine katlanıyoruz.Buradan Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum;- PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütnüün bütün unsurlarını siyasi uzantılarını en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?- Türkye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?- Kılıçdaroğlu, Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?- Kılıçdaroğlu yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz. Varsın onlar şeytanın aklına gelmeyecek oyunlarla uğraşsınlar. Biz önümüze çıkan engelleri aşarak devam edeceğiz.GEZ OLAYLARININ YILDÖNÜMÜSiyaset kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve millete verecekler. Olayların arkasında kimi olduğunu tarih de yazacak.