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Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'fonlama Soros taktiği' diyerek tepki gösterdiği Ümit Özdağ'ın, Medyascope kurucusu Ruşen Çakır ile yaptığı bir programdaki diyalogları dikkat çekti. Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır ikilisi 'fonlamayı' adeta itiraf ederken, Medyascope'un ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 2016-2022 yılları arasında 577 bin 462 dolar aldığı daha önce ortaya çıkmış ve gündemi meşgul etmişti.

Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!
Ekleme: 6.05.2022 - 09:46 Güncelleme: 6.05.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!
Medyascope Tv'nin ABD tarafından fonlandığı daha önce ortaya çıkarken, Ümit Özdağ'ın, Ruşen Çakır'a konuk olduğu bir programdaki kahkahalı diyalogların fonlamayı adeta itiraf eder nitelikte olduğu görüldü.

'FONLAR BENDEN GELMİYOR, BAŞKA YERDEN GELİYOR'

Videoda; Ümit Özdağ'ın programın stüdyosunu kastederek, 'Yeri düzeltmişsiniz' demesine yanıt veren Ruşen Çakır, 'sayende' derken Özdağ da ardından 'fonlar benden gelmiyor. fonlar başka yerden geliyor' karşılığını veriyor.

Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır'dan 'fonlama' itirafı!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar hibede bulunduğu ortaya çıkmıştı.

MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI

Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı da tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edilmişti. Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.
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