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Diyarbakır'daki kanlı pusuda anne ve kızı hayatını kaybetmişti! Detaylar ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda 16 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 4.05.2022 - 20:56 Güncelleme: 4.05.2022 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'daki kanlı pusuda anne ve kızı hayatını kaybetmişti! Detaylar ortaya çıktıKan donduran olay, Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete gelen iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.

Önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı.

YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

'AİLENİN TAMAMINI KATLETMEK İÇİN...'

Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, akrabalarının dün akşam kayınbabası güle bayram ziyaretine geldiğini söyledi.

Bayramlaşma bittikten sonra eve döndüklerini aktaran Tan, 'Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar.

Tarama yapılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyorlar. İki ölümüz var.

Defin yaptık. Geri kalan aile fertleri kimi buraya geldi. Kimi de hastanede yaralılarını bekliyorlar. Allah koymasın diyoruz. Konuyu henüz hiç kimse bilmiyor' dedi.

Öte yandan, faillerin bulunması için çalışma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin defnedildikleri belirtildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılardan Abdurrahman Dağ'ın verdiği ilk ifade ile Toprak Taş Mahallesinden 6 kişi, Buyuransu Mahallesinden 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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