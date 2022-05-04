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Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" dedi...

Ekleme: 4.05.2022 - 13:43 Güncelleme: 4.05.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 düştü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü.

5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. 'Bayramınız Kemerli Olsun.'

Güvenli yolcuklar dileriz

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