Gezi eylemcilerinin terör bağlantıları tespit edildi! Savcı ek mütalaa ile ceza istedi

Gezi Parkı odaklı eylemlere katılan 26 kişi hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak', ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, Cumhuriyet savcısı mahkemeye ek mütalaasını sundu. Mütalaada, bir önceki mütalaada 25 kişi hakkında istenen beraat talebinin, dosyaya giren bilgi ve belgeler, beyanlar ile bilirkişi raporları sonucunda sanıkların terör örgütleri ile bağlantılarının tespit edildiği, bu nedenle 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul'da 27 Mayıs 2013'te başlayan 'Gezi Parkı' protesto eylemleri 31 Mayıs 2013'te Ankara'ya sıçradı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında 'Terör örgütüne üye olmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Görevi̇ yaptırmamak i̇çi̇n direnmek', 'Devleti̇n egemenlik alametleri̇ni̇ aşağılama' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından iddianame hazırlandı.Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Mart 2020'deki esas hakkındaki mütalaasında sanık Mahir Çağlar hariç bütün sanıklar hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet', 'Terör örgütü Propagandası yapma', sanıklar Eren Tayşan, Mazlum Demir, Yoldaş Aydın hariç diğer sanıklar hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', ile sadece sanıklar Eren Tayşan, Mazlum Demir, Yoldaş Aydın hakkında 'Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.Mütalaada, sanık Mahir Çağlar hariç dosyadaki 25 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraat kararı istendi.Cumhuriyet savcısı mahkemeye ek mütalaasını sundu. Mütalaada, dosyaya giren bilgi ve belgeler, beyanlar, duruşma tutanakları ve sanıklar hakkında ayrı ayrı tanzim edilen bilirkişi raporlarının dikkate alındığı ve sanıklara isnat edilen suç ile terör örgütleriyle irtibatlarının ayrı ayrı değerlendirildiği ifade edildi.'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraati talep edilen sanıkların yapılan inceleme sonucunda, THKP/C Dev-Yol Devrimci Gençlik, TKİP (Türkiye Komünist İşçi Partisi-Leninist), DHKP/C, DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi), MLKP (Marksist Leninist Komünist Partisi), THKP/C/TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü), TİKB (Türkiye İhtilalcı Komünistler Birliği), THKP/C - Direniş Hareketi (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi), TKEP-L (Türkiye Komünist Emek Partisi-Leninist) silahlı terör örgütü üyesi olduklarının belirlendiği kaydedildi.Sanıkların söz konusu silahlı terör örgütlerinin amblemini taşıyan gruplarla hareket ettiği, güvenlik güçlerine, kamu ve özel şahıslara ait işyerlerine taşlı, sapanlı, sopalı saldırı eylemi gerçekleştiren eylemci grupların içerisinde aktif olarak yer aldıkları, terör örgütlerinin maksadı ve talimatları doğrultusunda sürekli, çeşitli ve yoğun olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları, bu sebeple 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.