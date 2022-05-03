Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya yönelik çirkin çağrı

'Tapınak Örgütleri' adlı fanatik gruptan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya işaret edilerek '5 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde Tapınak Dağı'nda kutlama yapılması' istendi.Açıklamada, sabah ve akşam olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek 'kutlamalarda', 'İsrail bayrağı açılarak milli marşın seslendirileceği' ifade edildi.- FKÖ'DEN TEPKİBunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu çağrıya tepki gösterdi.Şeyh, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetti.FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Şeyh ayrıca Yahudi yerleşimcilerin bu tehditlerini 'Harem-i Şerif'i bölmek için fanatik, ırkçı eylemlerin sürdürülmesi ve bölgede din temelli bir çatışma çıkarılma çabası' olarak değerlendirdi.İsrail ordusundan ise fanatik Yahudi grubun bu çağrısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Mescid-i Aksa, ramazanın başından itibaren İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmiş, çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.