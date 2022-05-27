Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...

On binlerce kişiyi mağdur eden Thodex ve Vebitcoin'den sonra Türkiye'de yeni bir skandal daha yaşanıyor. 15 bin abonesi bulunan Bitexnova isimli kripto para borsasından yatırımcıların parasını çekemediği iddia ediliyor. 250 milyon TL'den fazla yatırımın olduğu Bitexnova isimli site hakkında binlerce şikayet oluşturuldu. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olara değiştirmesi de yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. Uzmanlar sitenin kapanması durumunda herkesin parasının batacağını belirtti.

Türkiye'de kripto para borsasında alım satım yapan 4 milyondan fazla yatırımcı, piyasa şartları gereği değer kayıpları ile mağdur olurken, bir de vurgunlarla uğraşıyor. Son 1 ayda 1 trilyon dolar eriyen kripto paralar, sermayesi güçlü olmayan borsaların batmasına da sebep oluyor. Türkiye'de Thodex ve Vebitcoin gibi batan şirketlere yenilerinin ekleneceği tahminediliyor.Özellikle sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olanborsalar alarm veriyor. Mesela son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova (bir hafta önce Bitexova olarak adı değiştirildi) borsasından alım satım yapılamıyor. Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayet bulunuyor. Türk yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.SİTE KAPANIRSA HERKES BATARUzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar 'Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor.Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz' dedi.