Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına girerken İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu dünya gündemine bomba gibi düştü. İki ülkenin başvurusunun ardından açıklama yağan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'karşılık veririz' demişti. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin Batı ülkelerini 'Şeytan-2' ile tehdit etti.Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin Batılı ülkelere yönelik nükleer saldırı tehdidinde bulundu.Rusya ordusunun 'Şeytan 2' (Satan-2) olarak da nitelendirdiği 'RS-28 Sarmat' füzelerinin Rusya düşmanlarına karşı sonbaharda konuşlandırılacağını belirten Rogozin, 'Saldırganlara Rusya ile daha kibar konuşmalarını tavsiye ediyorum' dedi.'Şeytan-2' olarak nitelendirilen Sarmat füzeşerinin ateşlendiğinde oluşturduğu metre derinliğinde ve 20 metre genişliğindeki bir çukurun görüntülerini paylaşan Rogozin, 'Yakında sadece bir değil 50 adet Sarmat füzesine sahip olacağız.' ifadelerini kullandı.Rusya'dan Batı ülkelerine nükleer tehdit! O tarihi işaret ettiRus devlet televizyonuna konuşan Rogozin, , füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını dile getirdi.Daha önce de benzer açıklamalar yapan Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü öne sürerken, 'Nükleer bir savaşta NATO ülkeleri bizim tarafımızdan yarım saat içinde yok edilecek' ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamaları ile dünya gündemine oturan Rogozin sözlerini 'Ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü karşılıklı nükleer saldırıların sonuçları dünyamız için çok ağır olur. Dolayısıyla, ekonomik ve askeri olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel yöntemlerle yenmemiz gerekecek.' ifadeleri ile sürdürmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip olduğu söylenmişti. Rusya'nın caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesinin olduğu belirtilirken ABD'nin de mezil içinde yer aldığı söylenmişti.Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.