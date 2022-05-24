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Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan ve 10 ay önce "tükürük" kavgası nedeniyle husumet besleyen iki esnaf grubu çatıştı. 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Beyazıt'ta adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Valilik açıklamasında 'Husumet' olarak adlandırılan çatışma nedeninin detaylarına ulaşıldı.

Ekleme: 24.05.2022 - 09:29 Güncelleme: 24.05.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!
İstanbul Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.

Diğer yandan İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeninin detaylarına ulaşıldı. Dün korkunç görüntülere sahne olan Beyazıt'taki çatışmanın altından 10 aylık bir kin çıktı. İşte ayrıntılar...

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

VALİLİK AÇIKLADI:

Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

BEYAZIT ÇATIŞMASINDA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ

Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır' ifadelerine yer verildi.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

POLİS BAŞINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR CİNAYET BÜROYA GETİRİLDİ

İstanbul Fatih Beyazıt'ta husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Polat Öztürk, Ozan B., Yunus Ok., Hacı O., Muzaffer B., Ali Can Ç., Kerim Ö., Eyüp Can A., Eyüp Can., Burak E., Servet E., Ömer A., Serhat S., Gürsel K., Cumali O., Orhan K., Ali E., Doğan K., Salih A., Kaan K.'yı gözaltına aldı.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİN NEDENİ TÜKÜRÜKMÜŞ!

İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan ve 10 ay önce yaşanan bir 'tükürük' kavgası nedeniyle birbirlerine husumet besleyen iki esnaf grubu çatıştı. 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Çatışmaya uzanan husumet, iddiaya göre 10 ay önce başladı.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

10 AYLIK KİN YENİDEN ALEVLENDİ

Polat Ö. ve Ayhan Ö. ile Mahmut K. ve Remzi K. arasında tezgâh önüne tükürme nedeniyle tartışma çıktı, biri ağır iki kişi silahla vurularak yaralandı. 10 aylık kin, dün tekrar alevlendi.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

VE OLANLAR OLDU

Gruplar arasında dün sabah saat 10.00 sıralarında tartışma çıktı. Silahlar çekildi, kurşunlar havada uçuştu. Olaya müdahale eden 17 yıllık polis memuru Gökhan K. ile 5 şüpheli ve bir vatandaş yaralandı.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Olay sırasında bir kişinin, polisin belinden silahı alıp ateş açtığı öğrenildi.

Özel Harekât polisleri, çatışmanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildi.

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Polis memuru Gökhan K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

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