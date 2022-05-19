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Hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu!

MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ekleme: 19.05.2022 - 09:04 Güncelleme: 19.05.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, '13 Mayıs'ta yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Şenel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' ifadelerine yer verildi.
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