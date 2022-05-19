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103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!
Ekleme: 19.05.2022 - 09:12 Güncelleme: 19.05.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!
Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

SAMSUNLULAR GÖSTERİYE DOYACAK
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Saat 09.25'te Tütün İskelesi'nde şanlı bayrağımız denizci subaylar eşliğinde denizden çıkarılarak karacı askerlere teslim edilecek.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Bayrak devir teslimi yapılacağı saatlerde Fuar Caddesi'nde 19 Mayıs Yarı Maratonu'nun startı verilecek. Saat 15.30'da Doğu Park alanında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopter gösterisi yapacak. Saat 16.00'da ise Doğu Park gösteri alanında Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yapacak.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

İstanbul'da ise Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni yapılacak. Ayasofya'da Harmandalı gösterisi, Üsküdar Meydanı'nda ise 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü yapılacak.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğiyle Haliç'e kıyısı olan su sporları kulüplerinin kürek takımı sporcuları, Türk bayraklarıyla kaplı tekne ve kanolarıyla kortej oluşturacak. İzmir'de ise bayram kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. Rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI
Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri 19 Mayıs 1919 tarihinde yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk, 103 yıl önce bu tarihte milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Bu çıkış, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. 19 Mayıs kutlamalarına ise ilk olarak bundan 96 yıl önce yani 1926 yılında başlandı. Bayramın ilk adı Gazi Günü'ydü ve Samsun'da kutlanıyordu.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

20 Haziran 1938 tarihli kanunla 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayram, 12 Eylül Darbesi'nden sonra 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' adını aldı.

103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

TÜRK YILDIZLARI'NDAN PROVA UÇUŞU
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün Samsun'da prova uçuşu yaptı. 40 dakika süren prova uçuşunu vatandaşlar kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.
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