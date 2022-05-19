103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.SAMSUNLULAR GÖSTERİYE DOYACAK19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Saat 09.25'te Tütün İskelesi'nde şanlı bayrağımız denizci subaylar eşliğinde denizden çıkarılarak karacı askerlere teslim edilecek.Bayrak devir teslimi yapılacağı saatlerde Fuar Caddesi'nde 19 Mayıs Yarı Maratonu'nun startı verilecek. Saat 15.30'da Doğu Park alanında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopter gösterisi yapacak. Saat 16.00'da ise Doğu Park gösteri alanında Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yapacak.İstanbul'da ise Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni yapılacak. Ayasofya'da Harmandalı gösterisi, Üsküdar Meydanı'nda ise 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü yapılacak.Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğiyle Haliç'e kıyısı olan su sporları kulüplerinin kürek takımı sporcuları, Türk bayraklarıyla kaplı tekne ve kanolarıyla kortej oluşturacak. İzmir'de ise bayram kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.Saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. Rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak.TARİHİ DÖNÜM NOKTASIYakın tarihimizin dönüm noktalarından biri 19 Mayıs 1919 tarihinde yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk, 103 yıl önce bu tarihte milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı.Bu çıkış, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. 19 Mayıs kutlamalarına ise ilk olarak bundan 96 yıl önce yani 1926 yılında başlandı. Bayramın ilk adı Gazi Günü'ydü ve Samsun'da kutlanıyordu.20 Haziran 1938 tarihli kanunla 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayram, 12 Eylül Darbesi'nden sonra 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' adını aldı.TÜRK YILDIZLARI'NDAN PROVA UÇUŞUTürk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün Samsun'da prova uçuşu yaptı. 40 dakika süren prova uçuşunu vatandaşlar kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.