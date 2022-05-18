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FETÖ operasyonu: 5 sanık 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:40 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
FETÖ operasyonu: 5 sanık 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı!
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.D, E.E, Y.A, M.Ö. ve K.Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

5 SANIĞA 6 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI

Savunmaları alınan sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı 5 sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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