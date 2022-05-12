Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtantoplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.KK ÇİZMEYİ AŞTIKılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaptı. Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağlayan Kılıçdaroğlu sınırlarını aşarak, 'Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor' dedi.Skandal sözler sarfeden Kılıçdaroğlu ,'Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gök gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir.' dedi.SINIRLARINI AŞTIKarar sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li vekillerin İstanbul'a gelmeleri için emir verdi. Emre itaat eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu.SKANDAL BENZETMEGezi Parkı davasında da benzer bir karar alındığını söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan Altay, 'Hakimlere acıyorum, onlar hakim değil. Erdoğan laf ediyor, hakimler de bu çerçevede karar veriyor. Dünya bunu Hitler döneminde gördü. O zaman da hakimler, Führer hangi kararı versem sevinir mantığıyla karar veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin büyük çoğunluğu nasıl karar verirsem Erdoğan'ın hoşuna gider mantığı içerisinde hareket ediyor. Herkes bilsin ki, hiçbirimizin mücadele azmi kırılmayacak.' diye konuştu. Altay sözlerinin devamında, 'Yargıyı bir silah gibi kullanıyorlar. Dünya alem bilsin ki, Erdoğan'ın panzerine biber gazına yenilmeyen muhalefet, yargının kararlarına boyun eğmeyecektir. Karar gayri hukukidir. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamuoyundaki karşılığı kadardır.' dedi.DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİAltay geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, merhum Başbakan Adnan Menderes ile kıyaslayarak, 'Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e' ifadelerini kullanmıştı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Kaftancıoğlu, bu kapsamda 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kamu görevlisine alenen hakaret etme' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme' suçundan 2 yıl 4 ay, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de bu kararı onayınca dosya Yargıtay'a taşınmıştı.