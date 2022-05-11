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Yüzbaşı Muhammed Erkuş, son yolculuğuna uğurlandı!

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hava Radar Üs Komutanlığında görevli iken, silahını temizlerken kendisini vuran Yüzbaşı Muhammed Erkuş son yolculuğuna uğurlandı. Yüzbaşı Muhammed Erkuş’un kardeşi Serkan Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş, "Abim çok büyük bir insandı. 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 11.05.2022 - 17:39 Güncelleme: 11.05.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Hava Radar Üs Komutanlığı'nda görevli evli ve bir çocuk babası Yüzbaşı Muhammed Erkuş (35), odasında silahını temizlerken kazara ateş alan silahtan çıkan kurşunun kalbine yakın bir noktaya isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olay sonrası cenazesi memleketi Malatya'ya getirilen Yüzbaşı Muhammed Erkuş, Şehir Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Vali Yardımcısı Vali yardımcısı Kenan Eskin, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Emniyet Müdürü Vekili İbrahim Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK Üyeleri Eyüp Gönültaş, Ömer Ekici, çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş'un ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.



"MERMİ KALBİN ALT TARAFINDAKİ BOŞLUĞA DENK GELİYOR"

Hayatını kaybeden Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un kardeşi Serkan Erkuş, ''Abim görevini yardımcı komutanına devretmek için orada belirli bir vakit geçirdikten silahını temizlemek istiyor. Diyor ki 'ben silahımı temizleyeyim, çok zamandır atış yapıyorum'. 'Bayadır temizlemedim' diye bir ifade kullanmış. Sonra silahını temizlemeye başlamış. Olay yerine gittikleri zaman bir ses gelmiş. Gittiklerinde abim, masasında sandalyesine oturmuş bir şekilde yere düşmeden orada vefat ettiğini söylüyorlar. Silahın kabzası sadece var, şarjörü yok. Şarjörü ayrı tek bir mermi mermi de kalbin alt tarafındaki boşluğa denk geliyor. Tek mermi ile yaklaşık 15 dakika içerisinde hayatını kaybediyor. Talihsiz bir olay. Bu şekilde talihsiz bir olay sonucunda şehit oldu. Allah rahmet eylesin, vatan sağ olsun'' dedi.



"15 TEMMUZ DA KAHRAMANLIĞIYLA GÜNDEME GELEN BİR ASKERDİ"

Yüzbaşı Muhammed Erkuş'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahramanlığıyla gündeme gelen bir isim olduğunu belirten Serkan Erkuş, ''Abim çok büyük bir insandı. 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi. Sahada darbeyi engelleyen insanlardan biriydi. Malatya'da 15 Temmuz'da ikinci kalkışma söz konusu olmuştu. Aldığımız bilgiye göre, burada iki tane kargo uçağı Kayseri'den havalanıp buradaki siyasetçileri toplayıp götürmek üzere havalanmak istiyorlar. Onun üzerine abim bunun haberini alıyor ve abim o gün izinli oradaki askerlere haber veriyor. Telefonla tekrar görüşme yapıyorlar ve diyor 'vanaları sökün, araçları anahtarları ile birlikte toprağa gömün'. Yakıt ikmali yaptırmıyor engel oluyor. Engel olduktan sonra kargo uçakları kalkamıyor. Kalkamayınca hepsi emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp soruşturma kapsamına alınıyorlar. Malatya'da bu şekilde ikinci kalkışmayı önlemiş oluyor abim'' diye konuştu
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